Paolo Bonolis e la presunta crisi con la moglie Sonia Bruganelli/ Qual’è la verità?

Paolo Bonolis e lo sketch con Gigi Proietti e Fabrizio Frizzi

Paolo Bonolis è tra gli ospiti della replica di “Cavalli di battaglia”, lo show di successo con protagonista il grandissimo Gigi Proietti. Proprio il conduttore parlando del one man show di Proietti ha detto: “è una trasmissione che dimostra una cosa: il vecchio può convivere col nuovo. Il cantante canta, il ballerino balla, il poeta… poeta… Il conduttore, però, fa cosa diversa: conduce. Può parlare fino a quando non accade qualcosa. Ma se quel qualcosa non accade, come fa?”. Una riflessione molto arguta ed interessante quella di Bonolis che poco dopo è stato protagonista di un divertentissimo sketch con il collega Fabrizio Frizzi con Proietti che fa da mediatore. ”

Sonia Bruganelli “lite tra Scotti e Paolo Bonolis? Cavolate!”/ Ecco la verità

“So che adesso siete rivali…” dice Proietti, ma Bonolis smentisce: “macché rivalità! E poi i quiz si somigliano tutti. Una volta sentii una cosa… ‘Chi incontrò Mosè sul Sinai?’. Risposta: ‘Saronni’”. Un siparietto davvero divertente che ha regalato un momento di grandissimo divertimento al pubblico da casa.

Crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis?/ La rivelazione "Potrei stare meglio"

Paolo Bonolis e la presunta crisi con la moglie Sonia Bruganelli

Il nome di Paolo Bonolis recentemente è stato al centro del gossip per una presunta voce di una crisi con la moglie Sonia Bruganelli. Tutto è iniziato quando l’opinionista del Grande Fratello Vip ha pubblicato un post sui social scrivendo: “l’amore non finisce, si trasforma, forse matura. O diventa qualcosa che lega indissolubilmente due anime”. A smentire la crisi una foto della coppia in cui si intravedeva proprio Bonolis con tanto di frase: “Paolo, perché fai quella faccia?” – “È la faccia di quando devo fare le foto nei servizi fotografici”. Mi ha preso per Luca Laurenti” con tanto di hashtag #luomochemifarideredipiualmondo.

Davide Bonolis, figlio Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli/ È calciatore professionista, firma con la Triestina!

Nessuna crisi tra i due, anzi il matrimonio e l’amore tra Bonolis e la Bruganelli prosegue a gonfie vele. “Va tutto benissimo. Ci prendiamo in giro, altrimenti se ci si prende troppo sul serio si finisce per non sopravvivere. Scherziamo, lei mi bullizza tantissimo, ma mi fa ridere. Con i figli ci prendiamo in giro a casa e ci divertiamo. Io sono anche il suo migliore amico e questo è uno dei piaceri e doveri dell’essere marito. Lei è anche la mia migliore amica” – ha confermato a gran voce il conduttore Mediaset.











© RIPRODUZIONE RISERVATA