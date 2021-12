Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli/ “Ha la pazienza di Sgarbi. E sul Gf Vip…”

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis insieme cominciano scherzando la loro intervista a Verissimo. «Come va? Purtroppo benissimo, ora non sappiamo che sciagure raccontarti», la battuta del celebre conduttore. «Facciamo come a casa, io esercito in maniera esemplare il ruolo del fantasma, vai tranquilla. Amore? Se siamo a Verissimo e non in cronaca nera è tanta roba», ha poi detto alla moglie quando doveva parlare. Insieme da oltre vent’anni, sono apparsi più uniti che mai. Paolo Bonolis ha rivelato come l’ha conquistata, tornando sulla questione delle cose millantante. «Sono romantico? Certo, lei non lo è. Volevi dire che sei romantica? Dai, le fesserie no».

Poi Paolo Bonolis ha parlato dei suoi programmi: «Con ognuno ho raccontato qualcosa, le epoche della vita ci scoprono diversi. Ognuno apparteneva a quel periodo di racconto. Il film più bello della mia vita ha cinque titoli e sono i nomi dei figli che ho». Nel frattempo è diventato nonno: «Sono diventato nonno, magari potessi farlo, ma vive ad Austin, in Texas. Vedo solo filmati.. Lo vivo in chiave bidimensionale».

Sonia Bruganelli ha poi tessuto le lodi del marito Paolo Bonolis: «Si tratta di un professionista straordinario, la sua storia professionale mi inorgoglisce». A proposito della sua ironia, ha voluto fare chiarezza: «Non riesco a prendermi sul serio, non ce la faccio. Anche quando si parla seriamente di qualcosa di importante, tendo ad alleggerirlo, forse perché ho pudore per i sentimenti».

Invece, riguardo la partecipazione della moglie al Grande Fratello Vip 2021 in versione opinionista: «La seguo, sono sconvolto». Lei allora ha rivelato: «Ma lui si registra tutto il programma, poi quando vuole iniziare a vederlo si ferma solo quando intervengo, va avanti col resto». A questo punto il conduttore ha tirato fuori una battuta delle sue: «Quindi mi fermo pochissimo». Poi ha parlato del suo atteggiamento: «Mi piace di lei questa velocità mentale, questa capacità di leggere ironicamente ma con spessore. Hai visto come affronta la Volpe e Signorini? Lo stesso atteggiamento che ha con me…». Dal canto suo, Sonia Bruganelli si è scusata per il suo temperamento: «Questo è il motivo per il quale non faccio questo lavoro». «Lei ha la pazienza di Sgarbi», la replica di Paolo Bonolis. Infine, la moglie ha confermato di essere «molto contenta» della prosecuzione del reality fino a marzo.

