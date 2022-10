Paolo Bonolis nega crisi con Sonia Bruganelli/ “Case separate? Quando vuoi bene…”

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, smentite le voci sulla crisi

Da un po’ di tempo a questa parte si rincorrono le voci circa una presunta crisi sentimentale tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Il conduttore e la famosa opinionista stanno insieme dal 1997, hanno messo al mondo tre figli e sono uniti tuttora da una sintonia ed un feeling davvero profondo e speciale. Nessuna crisi, quindi. Solo un modo insolito di interpretare la vita e l’amore, come la scelta di dormire in camere separati.

“Ho acquistato un appartamento adiacente al nostro, abbiamo fatto una porta, abbiamo ampliato e quindi di sono create più stanze”, aveva raccontato il conduttore in una intervista rilasciata a Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin, a proposito del rapporto con la moglie. “Vivo in una casa stile Bonolis da 20 anni”, ha poi aggiunto la sua dolce metà Bruganelli sui social. “La casa è da ristrutturare e voglio farla a gusto mio. Quindi sì, andrò fisicamente, ma sarà collegato da due perte all’altro”, ha continuato Sonia.

Per quanto riguarda l’andamento della loro storia d’amore, dunque, nessuna crisi, come testimoniato anche dal magazine Chi, che recentemente li ha fotografati durante uno degli ultimi fine settimana a Trieste. Rumors nati da una provocazione piccante lanciata dalla stessa Sonia Bruganelli sui social, all’indirizzo di Paolo Bonolis. “Spera solamente di non ripensarci mai perché questa colta non mi troverai…”, scriveva su Twitter la moglie del conduttore.

Anche recentemente, Paolo Bonolis ha smentito le voci riguardanti una crisi con la moglie Sonia Bruganelli. Quando gli è stato chiesto se gli dispiaccia che la moglie abbia deciso di trasferirsi nell’appartamento accanto, lui ha replicato: “Non mi dispiace perché è quello che desidera e quando vuoi bene a una persona, imporle qualcosa che non desidera è una pura cattiveria – ha spiegato al Corriere della Sera –. Non è certamente il mio percorso, ma essendo il suo corrisponde in piccola parte a quello che avevo detto prima: è una specie di testamento biologico in vita. Va bene, ci sta, anche perché poi stiamo parlando di una differenza di 40 metri“. L’amore per la moglie emerge anche quando fa un accostamento degli odori per ogni membro della sua famiglia. “Sonia è Chanel N°5“, ha detto senza esitazione.

