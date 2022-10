Paolo Bonolis sulla moglie Sonia Bruganelli/ “Dormiamo separati? Tema delicato…”

Fanno ancora discutere le parole di Sonia Bruganelli, che nelle scorse settimane ha rivelato che lei e suo marito Paolo Bonolis dormono separati. Ne ha parlato lo stesso conduttore, ospite oggi di Verissimo per la presentazione del suo libro. “Devo essere sincero, questo è un tema molto delicato. Io ho acquistato un appartamento adiacente al nostro, abbiamo fatto una porta, abbiamo ampliato e quindi si sono create più stanze. I lavori non sono ancora terminati”, ha esordito Paolo Bonolis. Il suo tono si è fatto poi più serio, ma in realtà nascondeva tutto il suo sarcasmo: “Capisco che questo sia un tema che può colpire profondamente l’animo degli italiani. Mi ha chiamato anche Mattarella, mi ha detto di trattare l’argomento con una certa riservatezza fino a quando non sono sicuro e che pure Draghi voleva occuparsene”.

Paolo Bonolis si è quindi lasciato andare ad un’altra battuta da Silvia Toffanin: “Ora si sta spostando su altri fronti, ma sottobanco il nuovo governo sta lavorando a probabilmente a un nuovo ministero, che dovrebbe essere quello dei diritti e doveri coniugali. Non so se verrà fatta una legge che consenta di non avere la stessa ubicazione da dormienti. Siccome sapeva che venivo qui, mi ha chiesto di dirti che non puoi approfondire l’argomento perché l’Italia non può avere problemi, finalmente vive un periodo sereno, nel quale non succede niente, dove l’economia va a gonfie vele e non ci sono problemi a livello internazionale. Quindi, preferisco non parlarne”.

DALLA MOGLIE SONIA BRUGANELLI AL FIGLIO DAVIDE…

Facendosi più serio, Paolo Bonolis ha confermato di seguire la moglie Sonia Bruganelli nelle puntate del Grande Fratello Vip in cui riveste il ruolo di opinionista. “Lei come sempre è molto brava, molto lucida e soprattutto ha una peculiarità che in casa talvolta crea problemi e molto spesso li risolve, cioè non si tiene un sorcio in bocca, questo è perfetto per quel genere di trasmissione. Essendo brillante e intelligente, cammina con serenità in quel territorio”. Ma a Verissimo il conduttore ha parlato anche del rapporto col figlio Davide, che gioca nella Primavera della Triestina. “Ha vinto le prime due partite, è in un bell’ambiente, in una bella città ed è felice. Se lui è felice, lo sono anche io. Ora vedo da solo le partite, ma ci sentiamo costantemente”.

Paolo Bonolis ha raccontato anche un simpatico aneddoto: “La prima volta che l’ho accompagnato per il provino, gli dissi che andavo via. Lui mi chiese di restare un’altra sera, quindi capì la sua difficoltà, poi il giorno dopo andai via e gli dissi le solite cose che dicono i genitori”. Ma evidentemente si è ambientato subito: “La sera mi arriva una telefonata da un dirigente della Triestina che mi diceva di aver rimproverato mio figlio e altri perché stavano sui social in diretta”.











