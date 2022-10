Sonia Bruganelli/ “L’uomo che ringrazierò sempre”: smentita crisi con Paolo Bonolis?

SONAI BRUGANELLI, CRISI CON PAOLO BONOLIS? QUEL TWEET…

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono in crisi? Questo pomeriggio il conduttore televisivo e volto noto delle reti Mediaset sarà protagonista su Canale 5 nel salotto di “Verissimo”: e l’ospitata del 61enne romano negli studi del programma condotto da Silvia Toffanin sarà non solo l’occasione per il diretto interessato per parlare di “Notte fonda”, la sua seconda fatica letteraria da pochi giorni in libreria, ma forse anche per chiarire meglio se tra lui e la moglie le cose non vadano bene come suggerisce il gossip oppure si tratti ancora una volta della solita ridda di voci senza alcun fondamento.

Come è noto, negli ultimi giorni i riflettori si sono riaccesi su Sonia Bruganelli per via di un tweet misterioso apparso sul suo profilo e che, secondo molti, faceva riferimento alla sua storia con Paolo Bonolis. I due, sposati oramai dal lontano 2002, pur avendo deciso di vivere in case separate andrebbero d’amore e d’accordo ma nel tempo le voci su una loro possibile rottura non sono mancate. “Spera solamente di non ripensarci perché questa volta non mi troverai” aveva cinguettato la produttrice televisiva, accendendo la fantasia di coloro che nel post hanno visto subito un riferimento a Bonolis e una sorta di ultimatum. Ma le cose stanno davvero così o c’è dell’altro?

Ovviamente il dubbio resta ma pare che la frase non fosse un sibillino messaggio circa una loro presunta crisi ma riguardasse la promozione del libro del marito: infatti, nella stessa giornata Sonia Bruganelli aveva pubblicato, poco prima, un altro tweet allegando la copertina di “Notte fonda” e parlando del nuovo libro di Paolo forse citandone un passaggio. “L’uomo più intelligente e ironico che io abbia mai conosciuto. Senza se e senza ma. L’uomo che ringrazierò per sempre e che per sempre sarà un punto di riferimento”. Parole al miele che tutto sanno tranne che di crisi: insomma, tanto clamore per nulla a meno che non si trattasse anche qui di un cinguettio dalla doppia lettura.

Intanto, Sonia Bruganelli continua a essere protagonista, anche per via di alcune polemiche, in questa edizione del Grande Fratello Vip” in qualità di opinionista. Dopo le parole taglienti con cui aveva commentato l’addio di Sara Manfuso, la moglie di Bonolis ha anche sbottato contro Edoardo Donnamaria scatenando la reazione del diretto interessato. A suo giudizio, a Edoardo non interesserebbe né Antonella né Alberto aggiungendo pure che per lui la cosa importante è far parlare di sé. “Lui è vero? Secondo me no”: parole a cui Donnamaria ha replicato a muso duro: “Ti sbagli di grosso, hai detto una ca**ata”. Nelle prossime puntate questo battibecco a distanza avrà un seguito?











