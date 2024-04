Paolo Bonolis, perché è finita con Sonia Bruganelli: “La separazione l’ho subita”/ “Non facile ma giusta”

Paolo Bonolis e la separazione con l’ex moglie Sonia Bruganelli: “Non è stata facile”

A circa un anno dalla separazione Paolo Bonolis rompe il silenzio e svela maggiori dettagli sul perché è finita con Sonia Bruganelli. L’occasione l’ha data una lunga intervista al Corriere della Sera in cui il conduttore oltre a parlare della sua carriera con aneddoti e retroscena anche divertenti è tornato a parlare della separazione dall’ex moglie, attualmente opinionista dell’Isola dei famosi 2024. “La separazione da Sonia Bruganelli l’ho subita, non è stato facile” ha rivelato il conduttore.

Dopo venticinque anni d’amore e tre figli: Silvia, Davide e Adele, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati. Entrambi hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sui motivi della rottura sottolineando però che l’affetto e la stima reciproca non sarebbe venuto meno. E durante l’intervista al Corriere, il conduttore ha rivelato: “Abbiamo tre figli, ci vuole armonia… come si dice? Genitoriale, ecco. È una decisione che ho subito, condividendola. Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più, che provi ciò che non sente più, che sia quella che non è più? Per me non è stato facile, ma giusto. Se mi sono chiesto se e cosa ho sbagliato con Sonia? Certo. E di sicuro l’avrà fatto anche lei”.

Paolo Bonolis nuova fidanzata dopo Sonia Bruganelli? “Se capita, capiterà”

La storia d’amore tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è ormai finita e non sembra esserci spazio per un ritorno di fiamma. Entrambi non hanno però, almeno ufficialmente, dei nuovi compagni. Durante la chiacchierata con il giornalista del Corriere della Sera è stato chiesto a Paolo Bonolis ha una nuova fidanzata: “Se capita, capiterà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia.”

Dopo due matrimoni naufragati alle spalle, Paolo Bonolis nonostante tutto si dice soddisfatto di tutto ciò che è stato e che ha costruito: “Ora sto benissimo così. Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti” E subito ha dato una notizia in esclusiva: “Una terza (nipotina, ndr) nascerà a luglio.” Il conduttore, 62 anni, ha avuto due figli, Stefano e Martina dalla prima moglie, la psicoterapeuta Diane Zoeller. Il matrimonio è terminato per un tradimento del conduttore. Dall’unione con Sonia Bruganelli sono nati invece tre figli. Ed adesso che Bonolis si dichiara single ma felice e pronto a diventare nonno per la terza volta.

