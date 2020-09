PAOLO CALABRESI MARCONI, MARITO ALESSIA MARCUZZI/ Facchinetti: “Mia lo chiama papà…”

Reduci dalla bufera circa la loro presunta grave crisi matrimoniale scoppiata nei giorni scorsi e subito smentita (anche) dai fatti, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi tornano ad apparire in pubblico più uniti di prima. Negli scatti diffusi in esclusiva da Oggi, li vediamo passeggiare mano nella mano insieme ai figli di lei Tommaso, 19 anni, e Mia, 8, durante una gita in montagna. Presente anche la fidanzata di Tommy, Sole, e il barboncino Brownie, che li scorta sino alla sosta per il pranzo al sacco. Tra parentesi, Paolo sembra aver stretto un buon rapporto con i due ragazzi di Alessia e in particolare con Mia, da cui si lascia chiamare ‘papà’. Questo non ingelosisce affatto Francesco Facchinetti (l’uomo a cui la Marcuzzi è stata legata in passato e da cui ha avuto, appunto, la figlia minore Mia), che anzi ha commentato così questo fatto: “Non mi dà fastidio, lo trovo un gesto d’amore, non riesco ad avere invidia. Sono contento e felice che lei possa passare del tempo con Paolo perché di fatto io a casa non ci sono, quindi meglio avere qualcuno che la ama realmente piuttosto che nessuno. Mia figlia lo ama come fosse suo padre e io sono contento di questo”.

Francesco Facchinetti parla di Paolo Calabresi Marconi, marito di Alessia Marcuzzi

Certo, far parte di una cosiddetta ‘famiglia allargata’ non dev’esser facile per nessuno dei suoi componenti; soprattutto per Mia, la piccola di casa, che comunque ha trovato in Paolo una ulteriore figura paterna. Dopo la fine della relazione con Alessia, anche Facchinetti si è sposato, ma ha da constatare che “il rapporto con qualcuno con cui non stai più ma con cui hai una figlia è sempre un rapporto”. Ancora riguardo alla presenza di Paolo, in un’intervista del dicembre scorso a Vieni da me, l’ex Dj Francesco ha dichiarato: “Il marito di Alessia, Paolo (Calabresi Marconi, ndr), è una persona con cui mi piace passare il tempo, al di là del fatto che sia suo marito. Ha scelto bene. È molto meglio di me, ma non è che ci voleva molto eh…”.

Paolo Calabresi Marconi gioca con la piccola Mia

Paolo Calabresi Marconi si presta anche ai giochi di Mia, che per esempio ama acconciare i suoi capelli in maniera un po’ eccentrica… Lo vediamo nelle foto pubblicate su Instagram da Alessia Marcuzzi, in cui è ripreso dall’alto con una testa piena di codini da lei realizzati. La bambina si è divertita a fargli da parrucchiera, e Paolo – come si vede – ha assecondato tranquillamente il capriccio della bambina.



