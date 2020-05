Paolo Calabresi Marconi marito Alessia Marcuzzi/ Foto auguri “noi invecchiamo, tu…”

Pubblicità

Si chiama Paolo Calabresi Marconi, è un produttore televisivo ed è il marito di Alessia Marcuzzi. Marito e moglie dal 2014, il loro amore è testimoniato da una serie di condivisioni social che la conduttrice non perde occasione di pubblicare. L’ultima, in ordine di tempo, è quella dello scorso 20 aprile quando la Marcuzzi ha scelto di mostrare ai follower una serie di scatti di coppia risalenti, probabilmente, alla scorsa estate. Le immagini, in particolare, fanno da corredo a un tenero messaggio che Alessia Marcuzzi ha riservato a suo marito, un augurio di buon compleanno che ha totalizzato quasi 95 mila like: “Ma come funziona sta storia che noi umani invecchiamo e tu ringiovanisci???”, si legge sul profilo Instagram della conduttrice. “Auguri amore. Ti vogliamo tutti un mondo di bene”.

PAOLO CALABRESI MARCONI, IL MESSAGGIO DI FRANCESCO FACCHINETTI

Paolo Calabresi Marconi, 49 anni, è il proprietario di una casa di produzione, la Buddy film, specializzata nella produzione di spot pubblicitari. Il suo matrimonio con Alessia Marcuzzi ha dato il via alla loro famiglia allargata, che comprende anche i figli nati dalle precedenti relazioni della conduttrice. Paolo Calabresi Marconi, infatti, oggi è molto legato Tommaso e Mia e ai loro padri, Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti, tanto da condividere con loro diverse vacanze. Negli anni scorsi, a sottolineare questo aspetto, è stato anche l’ex di Alessia Marcuzzi e padre della sua secondogenita, Francesco Facchinetti, che ha voluto ringraziare Paolo Calabresi Fassoni per l’affetto riservato alla sua bambina: “Posso ritenermi fortunato – si legge sulla sua pagina social – perché Paolo, il marito di Alessia, tratta Mia come se fosse sua figlia. Con intelligenza e maturità si può fare tutto nella vita…”

MARCUZZI: “MIO MARITO PAOLO CALABRESI MARCONI? MI HA CONQUISTATA…”

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Alessia Marcuzzi ha parlato del valore della fedeltà che oggi la lega a suo marito, Paolo Calabresi Marconi. “La fedeltà fisica per la coppia diventa un valore, come nel mio caso, se si decide di comune accordo che lo sia”, ha precisato la conduttrice nel corso dell’intervista. “È invece un oggettivo dovere morale la fedeltà del cuore, l’onestà e la trasparenza di cui dobbiamo nutrire i rapporti”. A contornare il loro rapporto, però, a quanto pare c’è anche la gelosia: una gelosia che nascerebbe soltanto da parte della conduttrice. “Io posso fare le vacanze da sola con le amiche, lui no”, ha precisato Alessia Marcuzzi in una recente intervista a Domenica In. “Mi ha conquistata lasciandomi libera. Non è geloso – ha aggiunto – mi permette di fare quello che voglio”.

FOTO: PAOLO CALABRESI MARCONI E ALESSIA MARCUZZI SU INSTAGRAM





