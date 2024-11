Tra la più influenti ed apprezzate cantanti italiane, Laura Pausini – questa sera ospite nel salottino di Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio – dal 2005 condivide la sua vita e carriera con Paolo Carta, anche lui artista apprezzato soprattutto a livello nazionale, più volte al fianco di alcuni veri e propri ‘mostri sacri’ della musica nostrana: tra queste righe cercheremo di approfondire nel dettaglio la vita e la carriera di Paolo Carta per rispondere con precisione ai tanti che si chiederanno ‘chi è?’ ed anticipando anche alcune curiosità che potrebbero uscire durante la diretta sul Nove.

Partendo dalle (pochissime) informazioni che abbiamo sulla vita privata di Paolo Carta, possiamo certamente dirvi che è nato nel 1964 in quel di Roma, salendo sul suo primissimo palco all’età di soli 10 anni per una festa di fine anno scolastico: in passato (almeno fino al 2006, quando ottenne la separazione, diventata divorzio nel 2012) è stato sposato con Rebecca Galli che gli ha dato i suoi primi tre figli – Jader, Jacopo e Joseph, noto anche con il nome di ‘Holden’.

Dal 2005 Paolo Carta ha iniziato anche il sodalizio musicale – e poco dopo amoroso – con Laura Pausini seguendola nel suo primissimo World Tour: i due hanno iniziato a frequentarsi fin da subito e dopo alcune dubbi dovuti alla presenza dei primi tre figli, nel 2013 hanno dato i natali alla piccola Paola; convolando – infine – a nozze solamente lo scorso anno con un matrimonio che ancora oggi procede a gonfissime vele.

Chi è Paolo Carta e tutti i dettagli salienti sulla sua carriera: l’esordio a soli 10 anni

Oltre alla vita privata, un riferimento alla carriera di Paolo Carta è certamente doveroso – quasi d’obbligo -, partendo dal ricordare che dopo quella prima timida (ma applaudita) esibizione davanti alla scuola è diventato nel 1986 il sostituto chitarrista del gruppo Banco del Mutuo Soccorso con il quale incise (nel 1989) anche un disco; mentre tra il 1987 e il 1988 ha affiancato l’amatissimo Adriano Celentano nel suo disco “Il re degli ignoranti“, accompagnandolo anche nelle tappe russe del tour.

Negli anni Paolo Carta – dicevamo già in apertura – ha collaborato con alcuni enormi nomi della musica italiana ed estera, partendo dal già citato Celentano, per arrivare (tra gli altri) fino a Gianni Morandi e a Whitney Houston; il tutto mentre ha pubblicato anche 2 album da solista e partecipando in be due occasione (tra il 1996 e il 1997) al Festival di Sanremo, sia nella categoria ‘Giovani’ che in quella ‘Nuove proposte’.