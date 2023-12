PAOLO CIAVARRO, FIGLIO ELEONORA GIORGI/ “Tumore mamma? Ho pianto tanto, ora siamo più uniti”

Anche Paolo Ciavarro racconta a Verissimo la reazione alla diagnosi di tumore al pancreas per la madre Eleonora Giorgi. “Non è stato facile, non dimenticherò i sette giorni di attesa della diagnosi, ma ci hanno uniti ancora di più”, spiega il figlio dell’attrice. “Dovevamo mostrarci forti agli occhi di nostra madre, ci sono stati momenti molto duri, ho pianto tanto, ma ora siamo pronti a combattere”, prosegue il figlio di Eleonora Giorgi.

Eleonora Giorgi rivela che Barbara Palombelli si era accorta del malessere di Paolo a Forum: “Barbara si era accorta che piangeva, allora l’ho chiamata e le ho spiegato tutto”. Ma rivela anche di poter contare anche sulle nuore: “Se non ci fossero Clizia (Incorvaia, ndr) e Serena… me li hanno spinti. Se non ci fosse Clizia manco il nipotino vedrei, mi coinvolge sempre”. (Agg. di Silvana Palazzo)

Chi è Paolo Ciavarro, il secondo figlio di Eleonora Giorgi? Questo pomeriggio, nel corso del secondo appuntamento del weekend con “Verissimo”, nel cast di ospiti del salotto televisivo di Silvia Toffanin ci sarà anche la 70enne attrice e regista capitolina che parlerà con la padrona di casa del grave problema di salute che l’ha colpita qualche tempo fa. E nel corso della lunga chiacchierata a cuore aperto la Giorgi parlerà non solamente della scoperta del tumore ma anche dell’affetto dei suoi due figli, Paolo e Andrea, oltre che della gioia che le dà il piccolo Gabriele, figlio di Paolo e di Clizia Incorvaia. Ma cosa sappiamo di Paolo e della sua vita privata?

Com’è noto, Paolo Ciavarro è il secondo figlio di Eleonora Giorgi, dopo la nascita di Andrea Rizzoli (1980), figlio dell’editore Angelo Rizzoli, suo primo marito: dopo la separazione, l’attrice si era legata sentimentalmente al collega Massimo Ciavarro, conosciuto sul set di “Sapore di mare 2” e che aveva poi portato all’altare nel 1993; tuttavia, già due anni prima la coppia aveva avuto il loro primo figlio assieme, Paolo, oggi diventato un conduttore televisivo e soprattutto un personaggio molto noto alle cronache per la sua partecipazione a due reality show (“Pechino Express” nel 2013 ma soprattutto il “Grande Fratello VIP 4” nel 2020, per quella che era stata una esperienza molto chiacchierata e intensa). Inoltre proprio nel corso di quell’edizione del programma in onda su Canale 5, il figlio di Massimo Ciavarro si era legato sentimentalmente a Clizia Incorvaia.

Da tre anni, dopo che le loro strade si erano incrociate davanti alle telecamere della Casa più spiata d’Italia, Ciavarro e Incorvaia stanno ancora assieme e pur non essendo ancora convolati a nozze, i due sono diventati genitori, rendendo nonna la Giorgi con la nascita del piccolo Gabriele nel febbraio 2022. Tuttavia, prima dell’arrivo del piccolo in casa Ciavarro, Clizia e Paolo avevano perso un altro bambino: la donna infatti, in occasione del suo 32esimo compleanno del suo compagno, aveva parlato dell’aborto avuto prima della gravidanza di Gabriel. “Siamo andati contro tutto e tutti supportando distanza, pregiudizi e tempo (…) affrontando tante prove che ci hanno spesso messo in difficoltà come la mia separazione e l’aborto. Ma non abbiamo mai perso la fede e nulla ci ha reso più deboli” aveva scritto parlando di quella drammatica esperienza e rinnovando il legame d’amore con lui. “Oggi siamo più uniti e innamorati di prima. Ti amo mio grande amore, per sempre tua” era stata la chiosa del post.

Più di recente, e in concomitanza con l’annuncio in tv di mamma Eleonora che aveva parlato per la prima volta della lotta che l’attende col tumore al pancreas, Paolo Ciavarro aveva postato una foto con la 70enne attrice e un semplice commento. “La forza dell’amore” erano state le sue parole a commentare la foto in cui la donna compare assieme non solo al figlio avuto da Massimo ma pure al fratellastro di lui, Andrea Rizzoli. Successivamente la Giorgi, che oggi avrà modo di tornare sull’argomento parlandone nello studio di “Verissimo” con Silvia Toffanin, aveva avuto modo di ringraziare i suoi due ragazzi per lo “straordinario amore” testimoniato nei suoi confronti non solo in questa ma pure altre occasioni.











