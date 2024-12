Per l’ultima puntata del 2024 di Domenica In, Mara Venier ha voluto ospitare nel suo salotto un parterre stellare, fatto di grandi nomi del mondo dello spettacolo. Tra questi anche il celebre astrologo Paolo Fox, chiamato per dare qualche indicazione su quello che sarà l’anno che inizierà a breve. Ai telespettatori, come di consueto, Paolo Fox ha dato le sue previsioni su quello che dovranno aspettarsi i vari segni dal 2025 in merito a vari ambiti come amore, fortuna, lavoro e così via. Nonostante Mara Venier lo abbia invitato per fare un “regalo” agli spettatori a casa, l’ospitata di Paolo Fox non è stata affatto apprezzata dal pubblico. Ma qual è il motivo di tanto astio nei confronti della figura dell’astrologo?

I telespettatori, dopo aver appreso della presenza di Fox nel talk show della Rai, condotto da Mara Venier, hanno fatto sentire la loro voce, con commenti tutt’altro che entusiastici. C’è chi ci ha scherzato su, con commenti del tipo: “Sono 10 anni che Paolo Fox dice che sarà il mio anno” e ancora “Paolo Fox dice che sarà un grande anno per il Leone. Eh niente, sono già in chiesa a pregare”, “Paolo fox sta alzando le mie aspettative sul 2025 di troppo, a dicembre lo vado a cercare”. C’è però anche chi non ha apprezzato affatto la sua ospitata e in generale chi non ama molto la figura dell’astrologo.

Paolo Fox travolto dalle critiche a Domenica In: “Non se ne può più”

“Ma l’oroscopo di Paolo Fox che parla di buone novità per il Leone in estate si rivolge anche a coloro cui verrà diagnosticato l’HIV o un cancro in quel periodo? E se uno perde il lavoro tra aprile e settembre fa parte delle cose buone?” ha scritto su X un utente, commentando l’ospitata di Paolo Fox a Domenica In. Un’altra utente ha scritto: “Ma cosa vuole Paolo Fox ci deve mollare (ricordiamo che il 2020 lo aveva annunciato come l’anno dei viaggi)”.

Tra i commenti più duri nei confronti dell’astrologo, anche il seguente: “Ma perché i nostri soldi devono servire, ogni santo anno, per sentire, sulla rete ammiraglia, le ca**ate di Paolo Fox? Non se ne può più!”. Il pubblico, dunque, sembra disilluso dalle previsioni dell’oroscopo.

