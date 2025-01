Paolo Limiti ha rivoluzionato il mondo della televisione italiana facendosi portavoce di un rinnovamento con programmi e format televisivi che hanno lasciato il segno. Non solo conduttore televisivo, Paolo Limiti si è fatto apprezzare e conoscere anche come paroliere scrivendo canzoni per mostri sacri della musica italiana come Ornella Vanoni, Loretta Goggi, Fred Bongusto, Mia Martini, Patty Pravo e Adriano Celentano. Durante la sua carriera ha scritto tantissime canzoni per Mina, la tigre di Cremona, con cui ha instaurato un sodalizio artistico davvero speciale visto che le ha scritto “La voce del silenzio”, “Bugiardo e Incosciente” e “Ballata d’autunno”.

Oltre alla musica, Limiti si è fatto conoscere ed apprezzare nel mondo della televisione dove è stato pioniere di programmi di grandissimo successo come “Da Dove sono i Pirenei?” a “Ci vediamo in tv”. Proprio durante le varie stagioni del varietà musicale ideato e condotto da Limiti lancia Justine Mattera, la showgirl americana scoperta per la sua somiglianza con Marilyn Monroe.

L’incontro con Justine Mattera ha sicuramente segnato la vita di Paolo Limiti visto che i due si innamorano contro tutto e tutti. Nonostante la grande differenza di età, i due si sposano nel 2000, ma due anni dopo arriva la notizia della separazione. I rapporti tra i due restano ottimi e continuano a lavorare e collaborare insieme. Nel 2007 la morte del conduttore televisivo stroncato da un tumore al cervello scoperto solo un anno prima. La ex moglie dalle pagine di Vanity Fair ricordando l’ex marito ha detto: “mi mancano i suoi consigli. Era pignolo, aveva grande etica del lavoro, era colto, amava conoscere le cose”.

Anche Carlo Cinque, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha ricordato l’amico di sempre: “l’ultimo anno è stato di difficoltà, ho cercato di dargli tutto quello che potevo”.