Paolo Masella chiude con Letizia Petris al Grande Fratello 2023?/ “Non la voglio nella mia vita….”

Grande Fratello 2023, Pietro Masella e Letizia Petris in crisi?

Al Grande Fratello 2023 è meglio non dare nulla per scontato; stando a quanto emerso nelle ultime ore, una delle coppie più unite di questa edizione potrebbe essere ad un passo dalla crisi. Stiamo parlando di Paolo Masella e Letizia Petris, protagonisti di un diverbio dai toni anche piuttosto roventi. Già nel corso della settimana – come riporta Novella 2000 – i due hanno avuto modo di ‘beccarsi’ ma principalmente per questioni di poco conto.

L’ultimo sfogo di Paolo Masella risulta invece molto più pesante in relazione al rapporto con Letizia Petris. Come racconta il portale, la questione risale ad una conversazione della scorsa sera con Giuseppe Garibaldi dove il concorrente avrebbe sottolineato delle accuse piuttosto taglienti ai danni della fotografa. “Spero che non facciano vedere quello che mi ha detto ieri sera perchè è pesante. Io nella mia vita non la voglio una persona così, deve venire con me, non contro di me…”.

Ma a cosa si riferisce Paolo Masella? Il concorrente del Grande Fratello 2023 ha parlato di parole forti ai suoi danni e arrivate da parte di Letizia Petris. I due sembravano vicini a raggiungere una discreta intesa sentimentale, ma questi recenti scambi di battute sembrano rovesciare la situazione. Sempre nello sfogo con Giuseppe Garibaldi, il macellaio avrebbe aggiunto: “Mi ha accusato che la controllo; mi ha detto che per colpa mia deve stare a un metro di distanza da Vittorio. Questa non è una cosa che doveva dire, mi fa male”.

A quanto pare, le ruggini tra Paolo Masella e Letizia Petris sarebbero nuovamente riconducibili a questioni di gelosia. La giovane ha palesato una sorta di timore nell’avvicinarsi a Vittorio Menozzi, quasi condizionata dal macellaio. Quest’ultimo, dal canto suo, a rispedito al mittente l’accusa dicendosi assolutamente in disaccordo. Una cosa però è certa: nella puntata di questa sera del Grande Fratello 2023 è lecito credere che il tema sarà affrontato con i diretti interessati.











