Paolo Masella: “Chi mi piace? Anità è la più bella”/ “Di testa mi piace di più Letizia, invece Heidi…”

Le indagini di Fiordaliso e Ciro nella Casa del Grande Fratello 2023 hanno portato Paolo Masella a rivelare chi è la ragazza (anzi le ragazze) che gli piacciono di più tra le concorrenti in gara. Ciro ha chiesto ai ragazzi di stilare una personale classifica sulle donne della Casa, e Paolo ha ammesso che quella che gli piace di più è Anita.

“Per me Anita ha il fisico più bello!”, ha esordito Paolo. Poi però ha aggiunto: “Però di testa letizia al primo posto per me c’è Letizia.” Finito qui? No, la lista di Paolo è proseguita: “Invece Heidi ti acchiappa”. Insomma non c’è un reale primo posto per lui, sono varie le ragazze della Casa che apprezza. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Paolo Masella “analizza” le donne del Grande Fratello 2023

Al Grande Fratello 2023 le sorprese e le rivelazioni non finiscono mai; nonostante i pochi giorni dall’apertura del sipario, il reality condotto da Alfonso Signorini sta già intrattenendo non poco gli appassionati. Tra i protagonisti della nuova edizione spicca Paolo Masella che, con i suoi modi e con alcune dichiarazioni, ha già avuto modo di far discutere tanto in positivo quanto in negativo. Tra le ultime novità sul suo conto, sta riscuotendo successo il suo possibile interesse per Letizia Petris.

La vicinanza tra Paolo Masella e Letizia Petris al Grande Fratello 2023 non è passata inosservata ad alcuni concorrenti; in una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del reality si possono vedere proprio Ciro e Fiordaliso incalzare il giovane sul presunto interesse nei confronti della compagna di viaggio. “Volevo sapere se ti piace Heidi, lo vedo anch’io che è bella…“. Inizia così la cantante, che poi aggiunge: “Chi potrebbe piacerti più di tutte?”. Paolo Masella a questo punto inizia una disamina sulle ragazze della casa ma il commento più interessante sembra essere quello dedicato a Letizia.

Paolo Masella risponde alla curiosità di gossip di Fiordaliso citando Anita e Heidi come ragazze del Grande Fratello 2023 che gli potrebbero piacere, ma nel parlare di Samira e Letizia sembra emergere una preferenza più netta. “Io qui ho legato più con Letizia, queste dinamiche qua forse cambieranno quando qualcuno andrà nel tugurio…Di testa, per me la più bella è Letizia“. Il giovane poi aggiunge: “Se ti devo dare un voto non mio ma generico, la più bella di tutte è Samira”.

Dalle tante considerazioni di Paolo Masella sembra quasi difficile desumere un interesse ben preciso. Non a caso, dopo aver elogiato la bellezza oggettiva di Samira, non cita nuovamente Letizia ma dedica ulteriori parole di apprezzamento per Anita. “Se prendi 10 persone, 9 dicono Samira…Personale di dico Anita”. Incalzato invece da Ciro sul rapporto con Letizia Petris, il giovane ha asserito: “Non voglio bruciare tutto subito, non voglio forzare niente”.











