Paolo Masella e Letizia Petris, scontro al Grande Fratello 2023/ “Sembra che io non valga abbastanza…”

Grande Fratello 2023: Letizia Petris si sfoga con Paolo Masella: “Parlano sempre di fortuna…”

Una delle coppie più seguite dai fan del Grande Fratello 2023 è senza dubbio quella composta da Paolo Masella e Letizia Petris. Alti e bassi, ingerenze esterne e incomprensioni caratteriali; i due concorrenti si sono avvicinati, allontanati, ma la realtà attuale sembra raccontare di un rapporto sempre più romantico pronto a crescere nelle settimane a seguire. Come raccontano alcune clip pubblicate dalla pagina ufficiale del reality, i due hanno avuto modo di confrontarsi nuovamente arrivando forse ad una nuova consapevolezza dei reciproci sentimenti.

“Io so di essere molto fortunata, ma sembra che io non valga abbastanza…”, la preoccupazione di Letizia Petris – stando ad una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del Grande Fratello 2023 – sembra essere il fatto che costantemente le ricordino la “fortuna” di avere Paolo Masella al suo fianco, quasi sminuendo la sua persona. Il concorrente ha però cercato di portarla ad un altro punto di vista. “Non te lo dice nessuno, è un pensiero tuo che non ha senso; attraverso una cosa positiva che ti dicono non ha senso che la prendi in maniera negativa”.

Paolo Masella ha poi rincarato la dose: “Dicendolo sembra che ti pesa la cosa, me lo dici spesso; se io sono così con te è perchè vali tanto, questo ti deve importare. Tu ti senti zero per il parere degli altri e non sta né in cielo né in terra questa cosa”. Letizia Petris non si è trovata però d’accordo con il pensiero del coinquilino: “Non capisci le mie insicurezze, ti focalizzi sulle tue in questo momento; non ti dirò più che mi fa star male questa cosa… Dopo 90 giorni inizia ad essere pesante anche da parte mia, anche tu sei fortunato ad avere me al tuo fianco”.

La diatriba tra Paolo Masella e Letizia Petris è durata ancora per qualche secondo, prima che però arrivasse un momento distensivo e dolce capace di allontanare le reciproche insicurezze e contrarietà. Osservando un video pubblicato dal Grande Fratello 2023, i due si stringono in un tenero abbraccio sussurrandosi parole ben lontane dalle recriminazioni precedenti. “Il mio momento preferito è quando sei poggiata sul mio petto e mi fai i grattini, me lo voglio godere tutto questo momento…”. Queste le parole di Paolo Masella, con Letizia Petris palesemente felice di ascoltare così tanta dolcezza: “Sei speciale…”.











