Paolo Mengoli/ “Dopo 22 anni ho scoperto che mia figlia non era mia, fu drammatico”

Paolo Mengoli è tornato ospite negli studi di Storie Italiane, per parlare del suo dramma vissuto dopo aver scoperto di non essere padre di sua figlia, come invece ha creduto per ben 22 anni. “L’ho scoperto dopo che mi sono separato da mia moglie, dopo il 2008. Un giorno ho avuto una discussione con mia ‘figlia’ e mi ha detto ‘Tu non sei mio padre’. In quella occasione ho avuto il primo input, anche perchè quando me l’aveva detto era una ventenne, non era più un’adolescente. Ho cercato di capire perchè mi avesse risposto così poi a giugno del 2018 mia ‘figlia’ mi chiese un incontro. Mi incontro con mia figlia e lei comincia ad urlare e sbraitare. Mia moglie attuale, che è un avvocato, mi disse di stare in guardia e di portarmi un registratore. Il giorno dopo è andata dai carabinieri a denunciarmi. Io li ho capito che non era mia figlia. Poi dopo ho fatto il test del dna ed è risultato assolutamente incompatibile”.

PAOLO MENGOLI: “I FIGLI? NON SONO DI CHI LI CRESCE…”

Quindi Paolo Mengoli ha proseguito: “I figli non sono di chi li cresce perchè bisogna provare una situazione come questa per capire cosa provi dentro. I figli sono di chi li cresce se tu li adotti, se te li danno in affidi”. Quindi Eleonora Daniele chiede a Paolo Mengoli come mai sua ‘figlia’ si fosse rivoltata contro: “Perchè è stata manipolata – dice a Storie Italiane, parole che noi riportiamo senza entrare nel merito e senza esprimere alcun giudizio – ha seguito forse un istinto materno e non paterno, non saprei, non ha accettato di vivere con me. Lei era sempre con me, andavamo in giro nei programmi tv, perchè si è rivoltata così? Bisognerebbe domandarlo a lei, è successo tutto così in fretta”. Il cantante ha provato in qualche modo a ricontattare la figlia: “Ho fatto due/tre telefonate ma lei ha sempre detto no. Mi son sentito rifiutato, trattato male, come uno straccio. Una volta mi ha detto ‘non stai più lavorando, cambia mestiere’”.

PAOLO MENGOLI: “SONO CADUTO IN DEPRESSIONE”

Paolo Mengoli ha svelato di aver passato degli anni davvero tremendi: “Sono andato in depressione, per fortuna avevo la mia attuale moglie vicino con sua figlia, mi son riempito di Lexotan, ho un certificato in cui uno psicologo dice che non ero in buone condizioni, non ho dormito per mesi di notte, ho messo a repentaglio anche questo nuovo nucleo famigliare perchè ero irascibile, ne ha risentito anche il mio lavoro. Sono stato fortunato, tutto è passato”. Quindi Paolo Mengoli ha concluso la sua ospitata dicendo: “Bastava una frase magica di mia figlia ‘A me non interessa chi è mio padre, mio padre sei tu’, ma non è risciuto a dirmelo”.



