Paolo Palumbo, malato di Sla/ Chi è? Non cerco pietà ma voglio sollecitarvi su temi cruciali (Sanremo 2020)

CHI È PAOLO PALUMBO?

Paolo Palumbo sarà ospite oggi sul palco dell’Ariston, per la seconda serata del Festival di Sanremo 2020. Il 22enne, affetto da Sclerosi laterale amiotrofica, più comunemente nota come Sla, canterà il suo brano “Io sono paolo”, un pezzo scritto dallo stesso che intonerà assieme a Kumalibre (Cristiano Pintus, ndr), e che vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della Sla: “Voglio cantare la Sla a Sanremo – le parole di Palumbo ai microfoni de IlFattoQuotidiano.it – voglio essere scomodo ma efficace. Amadeus è stato coraggioso a invitarmi e lo ringrazio. Inoltre ho un sogno nel cassetto. Vorrei costruire un centro polifunzionale per l’assistenza dei disabili in una località di mare in Sardegna, dove possiamo essere seguiti e possiamo rilassarci”. Palumbo era salito alla ribalta delle cronache già l’anno scorso, quando fu vittima di una truffa: “convinto – racconta ancora – di aver avuto accesso ad un trattamento sperimentale contro la sua malattia in Israele”.

PAOLO PALUMBO A SANREMO 2020: “E’ UN GUERRIERO”

Le condizioni di Paolo si sono aggravate molto nelle ultime settimane, e lo stesso non riesce più a parlare; di conseguenza, all’Ariston porterà un riproduttore vocale sonoro che funziona attraverso un sensore ottico. “È un guerriero – spiega Marco Palumbo, il padre del ragazzo originario di Oristano – e vuole partecipare a tutti i costi, per lui è un sogno che si realizza”. “Sanremo – sottolinea nuovamente il giovane affetto da Sla – è il palcoscenico giusto per portare il mio messaggio di speranza. Certo sembra strano parlare di positività da una carrozzina ma è anche un buon modo per farsi ascoltare da un pubblico vasto. Non mi interessa muovere a pietà il cuore della gente ma solo stimolarne la sensibilità su alcuni temi che io ritengo fondamentali. Il tempo che abbiamo a disposizione nel corso della nostra vita veramente nessuno lo sa. Mai però abbandonarsi all’odio, anche se in questo periodo sembra più facile”.

“IO NON MOLLO, VOGLIO LOTTARE”

Il viaggio per Sanremo non è stato semplice, tenendo conto che Paolo ha subito un intervento di tracheotomia soltanto una ventina di giorni fa. Inoltre c’è stato da affrontare la questione sicurezza, nonché le spese per sostenerlo: “Dovrò utilizzare un’ambulanza medicalizzata – ha commentato a riguardo – e mi seguirà uno staff specializzato per l’assistenza continua”. A Sanremo, invece, soggiornerà in una casa e non in un albergo, e con lui ci sarà il fratello Rosario, che lo accompagna ovunque lui vada: “Un malato di SLA – aggiunge e conclude Palumbo – non ha una vita facile ma io non mollo, voglio lottare fino a quando potrò”. Per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo delicato tema, il 22enne sardo aveva incontro anche Barack Obama, l’ex presidente degli Stati Uni, a cui aveva consegnato il suo libro di ricette “Sapori a colori”, dedicato appunto a coloro che si trovano in condizioni fisiche gravi come lo stesso autore.



