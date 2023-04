Paolo Santambrogio, chi è il compagno di Paola Iezzi/ “Due lavori diversi che comunicano bene”

Paolo Santambrogio e Paola Iezzi: innamorati dal 2007

Paolo Santambrogio è il compagno di Paola Iezzi. I due stanno insieme dal 2007 e nel 2014 arriva la proposta di matrimonio da parte del fotografo. Proprio così, la mora del duo musicale di Paola e Chiara, è felicemente innamorata da 16 anni del fotografo di moda e regista che si occupa principalmente di videoclip musicali. Un grande amore che i due hanno sempre vissuto lontano dal clamore mediatico e dai social come ha confermato la cantante dalle pagine del settimanale Oggi: “Paolo sin da subito è stato attento a non farsi pubblicità con il mio nome”.

Insieme dal 2007, nel 2014 il fotografo e regista di moda ha deciso di chiedere la mano della cantante che ha raccontato: “quando me l’ha chiesto ero in tuta, struccata e con il mollettone fra i capelli. Lui è agnostico e non battezzato, non so se ci sposeremo in chiesa. Anche gli allestimenti saranno dibattuti: lui sobrio, io un po’ meno”. Al momento i due non si sono ancora sposati, ma con probabilità la coppia prima o poi convolerà a nozze.

Paolo Santambrogio, chi è il compagno di Paola Iezzi

Paolo Santambrogio è il compagno di Paola Iezzi, ma anche un fotografo di moda. Proprio il fotografo, intervistato da fashiontimes.it ha raccontato come è nata la passione per la fotografia: ” è sempre stata la mia più grande passione, fin da quando ero molto piccolo. Poi ho fatto il liceo scientifico e studiato discipline economiche sociali all’università. Ci ho messo un po’ a capire che fare le foto poteva essere il mio lavoro e non solo una passione. E’ stata un’illuminazione improvvisa, a volte non si riesce a vedere la direzione giusta perché si è troppo vicini, serve allontanarsi e allora si capisce meglio qual è il proprio percorso”.

Una passione su cui ha lavorato tanto con anni di gavetta, prove e controprove: ” il fatto di aver fatto così tanti anni di gavetta, prima in camera oscura e poi su digitale e post produzione, quindi sullo studio delle cromie, delle luci e dei contrasti, mi aiuta tantissimo nel lavoro ogni giorno; è come una base e un sostegno che ti accompagnano sempre e ti consentono di spingere molto sulla creatività e l’istinto sentendoti sempre in controllo della situazione”. Nel 2007 il primo servizio sul settimanale Vanity Fair e successivamente ha collaborato con grandi nomi del mondo della moda come Fendi, Trussardi, Dolce&Gabbana. Non solo, ha realizzato servizi fotografici per attori e personaggi del mondo dello spettacolo: da Rita Ora a Luca Argentero, da Miriam Leone a Valeria Golino.

Paola Iezzi è innamoratissima del suo compagno e a fashiontimes.it ha raccontato: “facciamo due lavori diversi e ben distinti, ma che comunicano molto bene. Fotografia, moda e musica hanno sempre dialogato. In più io ho un grande amore per la moda e la fotografia e Paolo ama molto la musica e in termini concreti la produzione musicale e il sound design; quindi ci capita spesso di pensare e realizzare progetti insieme, che sono intrecciati alle nostre due attività”.











