Papa Francesco, Messa Santi Pietro e Paolo Apostoli/ Diretta video: Palli e Angelus

Alle ore 9.30 in diretta video streaming dalla Basilica di San Pietro il Santo Padre Papa Francesco celebra la Messa per la festa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli con conseguente tradizionale benedizione dei Palli per i nuovi Arcivescovi Metropoliti: tramite il consueto collegamento in streaming sul canale YouTube di VaticaNews sarà possibile seguire l’intera celebrazione e pure l’Angelus tradizionale nel giorno della Festa dei due discepoli di Gesù (dalle ore 12).

I testimoni che portarono il messaggio di Cristo al mondo intero fino a giungere in Roma dove vennero martirizzati con la Chiesa che oggi 29 giugno li commemora con la celebrazione e la benedizione dei Palli: «Tutto il Popolo di Dio è debitore verso di loro per il dono della fede. Pietro è stato il primo a confessare che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Paolo ha diffuso questo annuncio nel mondo greco-romano. E la Provvidenza ha voluto che tutti e due giungessero qui a Roma e qui versassero il sangue per la fede. Per questo la Chiesa di Roma è diventata, subito, spontaneamente, il punto di riferimento per tutte le Chiese sparse nel mondo. Non per il potere dell’Impero, ma per la forza del martirio, della testimonianza resa a Cristo! In fondo, è sempre e soltanto l’amore di Cristo che genera la fede e che manda avanti la Chiesa», spiegava il significato della festa odierna Papa Francesco nell’Angelus del 29 giugno 2013.

Durante l’omelia dello scorso anno invece Papa Bergoglio pose l’accento sul grado di testimonianza storica e decisiva per la fede cristiana: «Gli Apostoli Pietro e Paolo stanno davanti a noi come testimoni. Non si sono mai stancati di annunciare, di vivere in missione, in cammino, dalla terra di Gesù fino a Roma. Qui lo hanno testimoniato sino alla fine, dando la vita come martiri. Se andiamo alle radici della loro testimonianza, li scopriamo testimoni di vita, testimoni di perdono e testimoni di Gesù».

MESSA SANTI PIETRO E PAOLO: IL COVID CAMBIA LA TRADIZIONE

Sarà però una celebrazione inevitabilmente segnata, come tutte le precedenti in questi ultimi difficili mesi, dalla pandemia da coronavirus: la Messa per la Festa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli avverrà sì con Papa Francesco e la presenza di pochi fedeli all’Altare della Cattedra in Basilica vaticana ma è stato spostato al 4 ottobre prossimo la raccolta dell’Obolo di San Pietro, di norma invece effettuato proprio il giorno del 29 giugno. La messa e l’Angelus saranno trasmessi anche su Tv2000 ma non si avrà la stessa formula della cerimonia della benedizione dei Palli: non ci sarà infatti nessuna delegazione del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli proprio per le misure di sicurezza anti-Covid. Lo scambio delle delegazioni tra il Patriarcato ecumenico e la Santa Sede avviene infatti in occasione delle rispettive feste dei Santi Patroni, il 29 giugno a Roma per i Santi apostoli Pietro e Paolo e il 30 novembre a Istanbul per Sant’Andrea apostolo: quest’anno però non sarà possibile questo scambio fraterno e simbolo di amicizia e vicinanza delle chiese cristiane che perdura dopo il primo storico incontro nel 1964 tra Paolo VI e il Patriarca Atenagora a Gerusalemme.

«A causa della situazione che si è sviluppata con la pandemia da Covid-19, si sono introdotte restrizioni alle celebrazioni liturgiche di Papa Francesco, per contenere la diffusione del virus. Per questa ragione, in occasione della solennità dei Santi Pietro e Paolo, Papa Francesco presiederà la celebrazione della Messa nella Basilica di San Pietro in conformità con queste restrizioni, senza purtroppo, la vasta partecipazione di fedeli, come è avvenuto per il Triduo pasquale», spiega il cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, in una lettera inviata a Sua Santità Bartolomeo I.





