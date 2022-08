Paredes alla Juventus, è fatta/ Calciomercato news: visite a Parigi e firma

Leandro Paredes alla Juventus, è fatta: il centrocampista del PSG si accinge a divenire un nuovo giocatore del club torinese e a mettersi al più presto a disposizione del suo nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. Nella tarda serata di martedì 30 agosto 2022 i bianconeri e i parigini hanno raggiunto un’intesa per il prestito del calciatore con diritto di riscatto a certe condizioni in favore del club zebrato. In giornata Paredes sosterrà le visite mediche a Parigi e domani potrebbe approdare a Torino per aggregarsi al suo nuovo team e conoscere i suoi nuovi compagni.

Una trattativa decisamente lunga quella che ha portato Leandro Paredes a vestire la casacca della Juventus. La “Vecchia Signora” ha tenuto le antenne dritte sulla sua situazione per l’intera sessione estiva di calciomercato, consapevole di avere bisogno di un regista da inserire nella sua mediana e in grado di far rifiatare Manuel Locatelli, il quale, per adattarsi in quella posizione, ha dovuto tenere a freno le sue velleità di inserimento in area di rigore. Del resto, dopo gli addii del Pirlo calciatore e di Pjanic, la Juventus non ha più avuto a disposizione un vero e proprio regista e spesso è stato Leonardo Bonucci, difensore centrale “dai piedi buoni”, a dover avviare la giocata con un lancio teso a scavalcare la linea avversaria di centrocampo.

PAREDES ALLA JUVE: AFFARE DA CIRCA 20 MILIONI DI EURO

Paredes, argentino di 28 anni, ha aspettato la Juventus per tutto questo tempo. I bianconeri non riuscivano a sfoltire la rosa a centrocampo (a breve dovrebbe essere annunciato il passaggio di Rovella al Monza e si lavora ancora all’uscita di Arthur, che parrebbe destinato allo Sporting Lisbona, ndr) e così si è arrivati sul filo di lana a chiudere la trattativa con il Psg. Decisiva, in tal senso, anche la volontà del calciatore ex Chievo, Empoli e Roma (ma anche Zenit San Pietroburgo, ndr), il quale ha atteso la proposta di “Madama”, respingendo la corte di altri prestigiosi club, non ultimo l’Arsenal, che ha effettuato un tentativo ancora nelle ultime ore.

In totale, tra prestito e riscatto, il PSG incasserà dal trasferimento di Paredes alla Juventus circa 20 milioni di euro. All’ombra della Mole Antonelliana, il sudamericano riabbraccerà il connazionale Angel Di Maria, con il quale condividerà anche il percorso di avvicinamento ai Mondiali in Qatar con la maglia dell’Argentina; infatti, Paredes è un punto fermo dello scacchiere dell’Albiceleste e ha bisogno di giocare con continuità per arrivare pronto alla manifestazione iridata.











