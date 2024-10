Pari e dispari, film che va in onda questa sera, sabato 19 ottobre 2024 alle 21,20 su Rete 4 è una pellicola italiana, genere commedia, prodotto nel 1978 con la regia di Sergio Corbucci e basato su un soggetto di Mario Amendola e Bruno Corbucci, entrambi anche sceneggiatori insieme al regista ed a Sabatino Ciuffini. I due personaggi principali sono i fratelli Charlie e Johnny Firpo, interpretati rispettivamente da Bud Spencer e Terence Hill.

Del cast del film Pari e dispari fanno parte anche Luciano Catenacci che interpreta Paragoulis il greco, Marisa Laurito che dà vita al personaggio di suor Susanna, Kim McKay la bionda che ha il ruolo di complice dei malviventi, Salvatore Borgese nel ruolo di Nynfus, Woody Woodbury nel ruolo dell’ammiraglio O’Connor, Jerry Lester che interpreta Mike Firpo, Carlo Reali nel ruolo dell’ufficiale di marina, Riccardo Pizzuti, Claudio Ruffini e Sergio Smacchi che danno vita rispettivamente ai personaggi del Mancino, di Picchio e dello Smilzo.

PARI E DISPARI, LA TRAMA DEL FILM

Vediamo quindi la trama del film Pari e dispari. Il protagonista è appunto Johnny Firpo che nella vita fa il guardiamarina e che ha come obiettivo quello di sgominare la banda capitanata da il Greco, che sono allibratori e giocatori di poker. Nel corso delle indagini Johnny Firpo farà la conoscenza di Charlie, un ex giocatore d’azzardo: si tratta in realtà di suo fratello, che era stato però abbandonato dal padre in quanto lo stesso si era messo con la madre proprio del guardiamarina. In ogni caso i due devono riuscire a convivere per il bene delle indagini, anche se inizialmente il vero motivo di questo avvicinamento viene celato all’ex giocatore.

Solo in seguito Johnny rivelerà la verità a Charlie, ovvero, che i due sono fratelli, ma senza comunque menzionare l’indagine. A quel punto Firpo decide di portare l’ex giocatore dal babbo e cerca di convincere Charlie a tornare a giocare dicendo che i soldi delle vincite serviranno per far operare agli occhi il babbo, ormai cieco. Charlie viene convinto a riprendere la strada del gioco e i due fratelli in questo modo riescono a vincere alcune scommesse per un importo di mezzo milione di dollari. Johnny convince poi Ninfus, l’aiutante di Paragoulis a portarlo a giocarsi la vincita nel casinò illegale sullo yacht del greco. Grazie alle lezioni di Charlie, Johnny riesce a vincere tutto, ma il greco ordina di farlo fuori e solo l’intervento di Charlie riesce ad evitare l’uccisione e fa arrestare i malavitosi. Alla fine Johnny confessa al fratello di essere un guardiamarina e che sarà ricompensato dall’esercito per l’aiuto fornito.

PARI E DISPARI, ALCUNE CURIOSITA’

Il film Pari e dispari è stato distribuito anche in altri paesi europei come la Germania, la Spagna, la Francia ed il Regno Unito, e oltre oceano come gli Stati Uniti ed il Brasile. La colonna sonora comprende due canzoni interpretate dagli Oliver Onions, che erano state utilizzate in film precedenti.

Una vera e propria chicca, ma spesso e volentieri capita già di ascoltare musiche in un film già sentite in altri. In ogni caso il primo brano è stato già suonato in “Il bianco, il giallo, il nero”, mentre il secondo era già stato utilizzato per “Anche gli angeli mangiano fagioli”, altra pellicola cult sempre della coppia Bud Spencer-Terence Hill.