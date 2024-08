Si può fare… amigo, diretto da Maurizio Lucidi

Martedì 13 agosto, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, la commedia western del 1972 dal titolo Si può fare… amigo. Il film è diretto dal regista Maurizio Lucidi, film maker di numerosi progetti cinematografici dello spaghetti western, come Due once di piombo (1966), Pecos è qui: prega e muori! (1967) e La più grande rapina del West (1967). Le musiche hanno invece la firma del compositore e direttore d’orchestra Luis Bacalov, vincitore del Premio Oscar per la colonna sonora de Il postino.

Il protagonista è interpretato dall’attore italiano Carlo Perdersoli, alias Bud Spencer, diventato celebre in coppia con il collega e amico Terence Hill a partire dai primi anni ’70 con il cult Lo chiamavano Trinità…. Al suo fianco l’attore Jack Palance, vincitore del premio Oscar al miglior attore non protagonista per il lungometraggio Scappo dalla città – La vita, l’amore e le vacche (1991).

Nel cast anche l’attore spagnolo Francisco Rabal, famoso per la sua interpretazione in Viridiana (1961) di Buñuel e L’eclisse (1962) di Michelangelo Antonioni, e l’attore Renato Cestiè, conosciuto dal pubblico per il ruolo di Massimo Conti nella serie televisiva di successo I ragazzi della 3ª C.

La trama del film Si può fare… amigo: un bambino in affido e una misteriosa proprietà

Si può fare… amigo racconta la storia di Coburn Thompson (Bud Spencer), un uomo grande e grosso che sopravvive grazie ad alcuni espedienti.

Durante i suoi viaggi, incontra l’anziano signor Anderson, iniziando ad assisterlo, fino a quando, poco prima di morire, l’uomo gli affida il suo amato nipote Chip (Renato Cestiè) e i documenti legati alla loro proprietà.

Da questo momento la vita del protagonista è dedicata alla protezione del bambino, ma nel frattempo deve tentare di fermare la vendetta di Sonny (Jack Palance), un uomo arrivato in città per costringerlo a sposare Mary, una ragazza che l’uomo avrebbe disonorato in passato.

Sonny ha in mente un piano molto crudele: assassinare Coburn subito dopo la cerimonia di nozze. Intanto, sempre più persone si dimostrano disposte ad acquistare l’abitazione di Chip, ma quando Coburn rifiuta le loro offerte, lui e il bambino diventano vittime di duri attacchi. Il protagonista riesce a salvarsi grazie all’intervento di Sonny, ma come mai questa proprietà è tanto ambita? Cosa si nasconde in questo terreno?