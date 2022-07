Parma, calendario Serie B 2022 e prima giornata/ I ducali vogliono cancellare il flop

PARMA CALENDARIO SERIE B 2022 E PRIMA GIORNATA

Il Parma cerca riscatto nel calendario di Serie B 2022-2023: inizia un nuovo campionato per i ducali, che devono assolutamente svoltare rispetto alla stagione conclusa lo scorso maggio. Retrocesso, il Parma aveva costruito una corazzata per la promozione immediata e senza passare dai playoff: è finita con l’esonero di Enzo Maresca a favore di Beppe Iachini, che non ha dato la sterzata attesa e anzi si è dovuto quasi preoccupare di guardarsi le spalle. Niente playoff e una tremenda delusione: chiaramente ora il Parma sarà un osservato più che speciale nell’annata che comincerà il 12 agosto.

Asprilla: "Dopo il calcio sponsorizzo preservativi"/ "Davanti alle donne non resisto"

Intanto per l’allenatore: Fabio Pecchia aveva già portato in Serie A il Verona e si è ripetuto poche settimane fa facendo un capolavoro con la Cremonese, ma nel corso della sua breve carriera come tecnico ha anche vinto la Coppa Italia Serie C con la Juventus U23. Per accettare il Parma ha rinunciato alla possibilità di allenare al piano di sopra; dunque vedremo come i ducali si comporteranno in questo campionato, ma innanzitutto come detto vedremo quale sarà la prima giornata del Parma nel calendario di Serie B 2022-2023, e il percorso che attende i gialloblu.

DIRETTA/ Crotone Parma (risultato finale 0-1) streaming video tv: la decide Vazquez

LA PRIMA GIORNATA DEL PARMA E IL PERCORSO DEL CALENDARIO DI SERIE B

Nell’ideale calendario di Serie B 2022-2023 il Parma sa già quali saranno le potenziali avversarie per la promozione: sulla carta il borsino del campionato cadetto ci dice che Cagliari e Genoa fanno parte dell’élite del torneo e scattano in prima fascia, con loro potremmo trovare anche il Benevento e il Brescia. Bisognerà dunque fare attenzione a queste squadre; per quanto riguarda le partite “sensibili”, dopo tanti anni il Parma tornerà a giocare il derby d’Emilia contro il Modena (dopo avere affrontato quelli con Bologna e Sassuolo in Serie A.

Diretta/ Parma Alessandria (risultato finale 2-2): Pierozzi ristabilisce la parità!

Disputerà ancora una volta quello contro la Spal (diventato un classico negli ultimissimi anni) e poi avrà partite non indifferenti contro la Ternana, allenata dall’ex Cristiano Lucarelli, ma anche con Ascoli e Reggina che l’anno scorso hanno avuto un rendimento simile, anche se poi i marchigiani hanno strappato riuscendo a prendersi il tanto agognato posto nei playoff. Vedremo dunque cosa succederà, manca ormai sempre meno per rivelare il calendario di Serie B 2022-2023 e il Parma non vede l’ora di scoprire chi dovrà affrontare alla prima giornata…











© RIPRODUZIONE RISERVATA