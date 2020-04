Pasquale Laricchia/ “Aspetto ancora le scuse dell’Alberti, sbugiarderò Victoria in tv

Pubblicità

Pasquale Laricchia, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020, nonché storico concorrente dell’edizione numero 4 del reality show di casa Mediaset, è stato intervistato nelle scorse da Giada Di Miceli, durante la sua trasmissione radiofonica su Radio Radio “Non succederà più”. Il biondo personal trainer ha cominciato parlando del perchè di questa avventura: “Siamo entrati perché quest’anno era il ventennale e gli autori hanno deciso di chiamare chi ha dato una mano a rendere popolare questo programma. Per me è stata una bella esperienza, sono orgoglioso. Dopo 17 anni, essere convocato mi ha fatto molto piacere”. Peccato però che l’esperienza di Pasquale sia durata davvero poco, e lo stesso non sia potuto approdare in finale: “Non ci sono arrivato perché non ho iniziato – afferma – E’ che purtroppo oggi, rispetto a un po’ di anni fa, funziona diversamente. Quando l’ho fatto io non esistevano i social, quindi anche le votazioni erano solo attraverso il televoto. Succedeva che chi aveva il telefono erano solo persone adulte. Oggi, invece, che il televoto è basato sul web, tutto è basato sulla popolarità”.

PASQUALE LARICCHIA: “L’ATTACCO DELLA ALBERTI HA INFLUITO SUL MIO PERCORSO”

Secondo Laricchia, ha influito molto l’attacco di Barbara Alberti nei suoi confronti, la famosa frase ‘Ha una faccia da assassino’. A riguardo il concorrente pugliese ha spiegato: “Quando si esprime l’ultimo degli arrivati non ha spessore, quando le cose le dice una persona del suo livello incidono di più. Se lo dice una donna e in quel modo, senza contraddittorio, influisce. Quando uno sente una cosa del genere si sofferma, gli dai la possibilità di riflettere e pensare. Non sono mai arrivate le scuse ovviamente. Lei ha sempre detto che voleva chiedermi scusa, ma non l’ha mai fatto. Quando sei dall’alto del tuo piedistallo, non sei propensa a chiedere scusa ad una persona come Pasquale Laricchia. Non necessariamente la cultura si sposa con un buon linguaggio – ha aggiunto, riferendosi ancora alla Alberti – sono anni che va in televisione, sa come funziona. Io non mi sarei mai espresso in quel modo”. Pasquale ovviamente non ha dubbi su chi sarebbe dovuto essere il vincitore: “Io avrei fatto vincere Patrick, siamo amici. Il Gf è così, non sempre vince quello che più risulta protagonista, a volte vince la tranquillità”.

“VICTORIA PENNINGTON? LA SBUGIARDERO’ IN TV DALLA D’URSO”

Secondo Pasquale, la mancata vittoria di Patrick la si deve sempre alla questione popolarità, già accennata sopra: “Non ha vinto perché diventa una questione di quanti seguaci hai sul web. Paola ha milioni di persone, è una disparità evidente. Patrick è riuscito a fare il reality alla vecchia maniera, solo con le dinamiche della casa. Senza gossip e senza inciuci, tutto quello che succedeva era all’interno della Casa”. Le ultime parole sono per la sua ex, Victoria Pennington, che lo ha accusato di violenze: “E’ stata una forma di pubblicità che si è voluta fare. Quando si potrà tornare in tv, porterò a Barbara D’Urso il necessario per smentire definitivamente tutto, così non se ne parlerà più. Ho promesso a Barbara che le porterò queste cose, dimostrerò quante bugie e falsità sono state dette. Il dio danaro fa miracoli, verrà sbugiardata e messa nell’angolino”.



