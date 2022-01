Patrick Debort ex marito Ivana Spagna/ Matrimonio di 7 giorni e l’aborto durante…

Torna questo pomeriggio l’appuntamento con “Domenica In” e nel talk show domenicale di Rai 1 andrà in scena una puntata quasi interamente dedicata al Festival di Sanremo, in programma dall’1 al 5 febbraio: anche per questo motivo nel salotto tv di Mara Venier il ricco parterre di ospiti annovera anche diversi artisti che hanno calcato in passato il palcoscenico del Teatro Ariston e altri nomi illustri del cantautorato italiano tra cui l’intramontabile Bobby Solo e Ivana Spagna, che canterà stando alle anticipazioni “Easy Lady” ma anche “Gente come noi”.

E col ritorno in tv della 67enne cantautrice e scrittrice originaria di Valeggio sul Mincio (Verona) i riflettori si riaccendono anche sulla sua vita privata e su quella sentimentale, in particolar modo la sua relazione con Patrick Debort, su cui molto si è scritto non solo per le modalità con cui i due arrivarono a dirsi il fatidico “sì” ma anche per la dolorosa vicenda dell’aborto avuto dalla Spagna. Ma andiamo con ordine: come si ricorda, la cantante a inizio Anni Novanta, in uno dei periodi personali di maggior successo, decise di sposare il modello transalpino, oltre che arrangiatore, dopo una frequentazione durata ben otto anni. Di curioso c’è che, come accaduto ad altre coppie vip, i due decisero di unirsi in quel di Las Vegas (Nevada) per delle nozze lampo che stupirono anche perché poi durarono di fatto una sola settimana…

Ma cosa sappiamo oggi di Patrick Debort e cosa ha detto di lei Ivana Spagna nel corso degli anni, rievocando quella esperienza? Dell’uomo non sappiamo molto, tanto che gran parte della sua notorietà è dovuta al suo fidanzamento con la cantautrice che, anni dopo, ammise che la scelta di sposarlo fu un grande errore nonostante all’inizio ci avesse creduto. Anzi, come ha svelato più di recente nel corso di una ospitata televisiva, tempo prima un sensitivo le aveva predetto che il suo matrimonio non sarebbe durato tanto: e così è stato, anche se probabilmente nemmeno lui sapeva che sarebbero stati davvero sette giorni e non un modo dire…

“Ho chiesto il divorzio dopo una settimana” ha ammesso Ivana Spagna alludendo ad alcuni difetti di Debort ma senza mai entrare nel dettaglio e spiegando che la decisione di lasciarlo maturò subito al ritorno da quel viaggio negli States. A quel periodo è legato anche l’aborto spontaneo avuto dalla diretta interessata nel corso di un tour e che, secondo alcuni, vedeva la Spagna portare in grembo il figlio di Patrick col quale all’inizio aveva avuto il più classico dei colpi di fulmine. Nonostante gli alti e bassi della sua relazione sentimentale, presumibilmente con Debort, e la reazione avuta nello scoprire di essere incinta, Ivana aveva deciso di portare avanti la gravidanza ma poi attorno al terzo mese è messo perso il bimbo: una notizia drammatica che scelse di non dire a sua madre, già sofferente all’epoca



