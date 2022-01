Patrizia Pellegrino contro Katia Ricciarelli/ Se non ci sarà squalifica invoca la rivolta…

Katia Ricciarelli non ha iniziato nel migliore dei modi il 2022, dall’inizio del nuovo anno, infatti, la donna ha fatto di tutto per inimicarsi tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2021 dapprima con la frase rivolta a Lulù Selassié in cui la invitava a tornare al suo paese, poi con minacce a Nathalie Caldonazzo e definendo Giacomo Urtis una donna.

La cantante lirica ha suscitato il malumore anche di alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2021, soprattutto di Clarissa Selassié e di Patrizia Pellegrino. Durante una diretta alcuni utenti hanno consigliato alle due vippone di fare una protesta in diretta se durante la prossima puntata non verranno presi provvedimenti nei confronti di Katia Ricciarelli.

Patrizia Pellegrino e Clarissa Selassié protestano contro Katia Ricciarelli

Per Patrizia Pellegrino questo è il momento giusto per far sentire la propria voce durante la puntata bloccando Alfonso Signorini per dire qualcosa: “Adesso forse è il momento giusto per fare quello che ci chiedono di fare in diretta. Avere la forza di entrare al centro di alzarci e dire qualcosa ad Alfonso se non lo fa lui. Io lo posso fare perché sono un’attrice e quando credo che sia il momento giusto di dire qualcosa lo faccio”.

L’attrice partenopea poi si è rivolta a Clarissa Selassié dicendole: “Penso che anche tu sei arrabbiata al punto giusto per agire. Facciamolo!”. Anche Clarissa Selassié ha commentato “Io sono disgustata, mi chiedono come mi sento: sono ferita!”. La prossima puntata del Grande Fratello Vip 2021, viste le dinamiche createsi all’interno della casa andrà in onda già il 7 gennaio 2022.

