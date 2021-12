Patrizia Pellegrino eliminata dal GF Vip?/ “Ho tradito e sono stata tradita ma oggi…”

Patrizia Pellegrino sarà la nuova eliminata?

La presenza di Patrizia Pellegrino all’interno della Casa del Grande Fratello Vip è ha rischio. E’ entrata nel reality show di Canale 5 da poche settimane e già è finita in nomination; a votarla è stato Gianmaria Antinolfi, perché avendo vinto il televoto con il 37% dei consensi ha ottenuto l’immunità che gli ha permesso di nominare una delle tre avversarie tra Patrizia, Jessica e Lulù. L’imprenditore ha puntato il dito contro l’attrice partenopea perché è l’ultima arrivata. In realtà il motivo potrebbe essere un altro, difatti la Pellegrino non si è attirata le simpatie dei coinquilini. Sono bastati pochi attimi di permanenza per attirarsi le antipatie di diversi abitanti della Casa.

Patrizia Pellegrino, tumore al rene/ Scoperto per caso: "Dicevano tutto ok ma..."

Se con qualche gieffino Patrizia ha qualcosa da rimproverare, non si può dire lo stesso di Manila Nazzaro. L’attrice ha confidato all’ex Miss Italia di aver avuto un anno fa un aborto spontaneo e aver perso suo figlio Riccardo. Le due donne purtroppo hanno in comune questo evento triste della loro vita dal momento che anche Manila ha perso la sua bambina a tre mesi di gravidanza e per lei e il marito è stato un colpo molto duro da metabolizzare.

Patrizia Pellegrino si schiera con Gianmaria Antinolfi/ "Appena ti ho visto…"

Il drammatico aborto e l’adozione di Gregory

Patrizia Pellegrino ha aggiunto un particolare della sua storia che ha commosso non poco Manila Nazzaro. Una sua amica le ha regalato un bonsai che l’attrice ha messo nella sua camera. Difficilmente questa pianta fiorisce, eppure il giorno che il suo bambino è venuto a mancare, a sorpresa è sbocciato un enorme fiore bianco. Oggi la Pellegrino è mamma di tre figli di cui Gregory adottato in Russia e si ritiene una persona fortunata perché loro rappresentano tutta la sua vita.

E’ difficile per Patrizia superare anche questo televoto, anche se è in gara con Jessica e Lulù. Il pubblico in questo momento è schierato dalla parte di Lucrezia, però dal precedente televoto è uscita fuori con solo il 7% dei consensi. Se il pubblico non dovesse salvarla potrebbe lasciare la Casa. Se dovesse uscire la sua permanenza sarebbe stata molto breve. In questi giorni sta cercando di fare amicizia con i coinquilini e già si sta formando il suo gruppo di preferenze. Non si può andare d’accordo con tutti, ma Patrizia è una persona schietta e genuina. É anche fresca di gioco, meno stanca e più propensa a raccontarsi, ha più possibilità per stimolare interesse nei suoi confronti e farsi conoscere e apprezzare dal pubblico.

Maria Monsè sotto accusa da Patrizia Pellegrino/ "Ha chiamato più volte mio marito"

La sua vita professionale e sentimentale: “Sono stata tradita anche io”

Alla vigilia della nuova puntata del Grande Fratello Vip, Patrizia Pellegrino è stata una delle protagoniste di “Terzo Occhio”, la rubrica di approfondimento organizzata e condotta da Giacomo Urtis durante la quale si è raccontata svelando alcuni aspetti inediti di sé al resto degli inquilini. Patrizia si è subito raccontata molto volentieri, partendo dai suoi esordi professionali all’età di appena 17 anni: “Ho iniziato minorenne con la certificazione dei miei genitori per andare in Rai”, ha svelato. Se dovesse dire grazie a qualcuno, ha svelato, lo direbbe a Pietro Garinei “perché è stato il primo regista che mi ha scoperta e mi ha chiamato nel camerino della Rai, non ci credevo che cercasse proprio me!”.

L’attenzione si è poi spostata alla vita privata ha confidato ai suoi nuovi amici: “Il mio primo marito è un uomo straordinario. Dopo tanti anni che stavamo insieme c’è stata un po’ di stanchezza. A 38 anni mi sentivo infelice, sapevo di avere accanto a me un uomo in gamba ma non mi sentivo appagata”. L’insoddisfazione la portò a tradire suo marito con colui che poi avrebbe in seguito sposato: “rima di decidere di lasciare Pietro volevo avere la certezza di andare con l’uomo giusto”. Anche il secondo matrimonio però non la rese felice dal momento che dopo due anni dalle nozze fu a sua volta tradita. Oggi, nonostante i numerosi alti e bassi, rivela di avere un compagno: “Sono innamorata”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA