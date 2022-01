Patrizia Pellegrino “Manuel e Lulù? Solo attrazione fisica”/ “Lei sempre mezza nuda…”

L’ex gieffina Patrizia Pellegrino, nelle passate ore si è raccontata nel corso della trasmissione radiofonica Non succederà più, condotta da Giada Di Miceli sulle frequenze di Radio Radio. Dopo la sua uscita dalla spiatissima Casa, la showgirl ha spiegato di stare molto meglio fuori ma di aver vissuto una bella esperienza poiché breve. “È stato bello conoscere tutti ma, d’altra parte, avevo capito che avrei dovuto mettermi a litigare e fare casino. Ho scelto invece la verità e questo non mi ha premiata”, ha commentato.

Tra le altre cose, la Pellegrino ha detto la sua sul rapporto tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo e soprattutto sul cambio di atteggiamento del giovane ex nuotatore: “Quando si è molto giovani è normale avere degli alti e bassi. Penso che tra Lulù e Manuel ci siano stati forti litigi, lui sembrava bello deciso e determinato a chiudere. Poi entra in gioco altro, l’attrazione erotica, lei è una bellissima ragazza, è sempre mezza nuda mentre fa la doccia. È normalità anche questo”. A detta di Patrizia, nella Casa del GF Vip si vive come dentro una bolla in modo molto accelerato.

Patrizia Pellegrino commenta la relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié

Una delle coppie di questa edizione del Grande Fratello Vip è proprio quella formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Secondo Patrizia Pellegrino però, tra i due “Per il momento c’è solo attrazione fisica” anche se “lui è attratto dalle coccole”.

Riferendosi alla giovane principessa etiope, Patrizia Pellegrino sostiene che “Lulù ha bisogno d’amore è una ragazza buona e dolcissima, l’amore quello vero, quello grande bisogna vedere quando usciranno dalla Casa”. Ad ogni modo, definendosi una persona molto realista e pratica, la showgirl ha aggiunto: “non ci metterei la firma su questo amore. Mi piacciono molto insieme, sono molto teneri ma da qui a dire che è un grande amore…”. Ed a proposito di Manuel, l’ex Vippona sostiene che non sia assolutamente un ragazzo capace di fingere e per lei dovrebbe essere proprio Bortuzzo il vincitore della sesta edizione del reality: “Manuel per me dovrebbe vincere. Penso lui. Secondo me si. Dietro di lui metterei la sorella di Lulù, Jessica”, ha chiosato.

