Patrizia Pellegrino: “Persi bimbo e fu uno choc”/ “Flirt con Alberto di Monaco…”

Patrizia Pellegrino è stata ospite stamane del programma di Rai Due, I Fatti Vostri e nell’occasione si è raccontata così parlando con Salvo Sottile: “Sono stata una bambina molto timida – ha esordito Patrizia Pellegrino sul secondo canale – chiusa, introversa, timida. I miei genitori, grandi amori della mia vita, cercavano di farmi diventare un po’ più aperta allora mi hanno mandato a fare danza e mi ha aiutato ad aprirmi anche se in realtà ero chiusa. Quando ci siamo trasferiti da Torre Annunziata a Napoli i miei genitori mi hanno portata a vedere Walter Chiari al Politeama e io sono rimasta molto stupita, l’energia che mi arrivava dal pubblico e dal palco: quando il tutto finì dissi a mamma e papà che avrei fatto l’attrice. Ero così convinta che ho iniziato a studiare canto e ballo…”.

Quindi è arrivato lo sbarco in tv: “Ho lavorato con il più grande del nostro spettacolo, molti li ho persi per strada come Corrado e Gigi Proietti che mi hanno insegnato moltissimo. Proietti mi ha insegnato a tirar fuori la mia napoletanità, mi disse che avevo quelle corde e che dovevo parlare di più in dialetto e poi mi ha detto che la verità era prima di tutto. Mi ha insegnato tante cose che mi sto portando dietro nella mia carriera teatrale. Il mio primo maestro – ha continuato – è stato Corrado in tv che mi ha cazziato moltissimo, io a 18 anni mi sentivo stravip ma mi disse di calare le ali”.

PATRIZIA PELLEGRINO: “PIETRO GARINEI IL MIO MAESTRO”

“In teatro il primo maestro è stato invece Pietro Garinei che mi vede in una trasmissione su Rai Due: mi chiamava Pelligrenetti e mi ha insegnato tutto ciò che io so del lavoro in teatro”. Sui suoi figli, Patrizia Pellegrino ha svelato: “Avevo perso un bimbo appena nato, rimasi molto scioccata, mi dissero che non avrei più potuto avere figli quindi ho deciso di adottare e dopo tre anni di lotte è arrivato Gregory, e sono stata fortunata. Poi sono arrivati gli altri due, Tommaso e Arianna”.

Patrizia Pellegrino ha avuto una lunga storia con Alberto di Monaco: “Mi diceva che assomigliavo a Grace Kelly, la nostra storia è durata molto più di quanto la stampa sa. Poi vennero diffuse delle mie foto un po’ osè e questa cosa lo scioccò e mi disse che non poteva più andare avanti e io accettai”. Patrizia Pellegrino a breve partirà con una nuova tournée: “Partiro dal Manzoni di Roma e vi aspetto tutti”.

