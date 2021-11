Patrizia Pellegrino/ “Sono una combattente, da un uomo non accetto più restrizioni!”

Patrizia Pellegrino ancora fuori dalle dinamiche del Grande Fratello Vip?

Nel corso delle tante stagioni del Grande Fratello Vip, i telespettatori sono stati abituati ad ingressi a sorpresa all’interno della Casa capaci di smuovere in maniera consistente gli equilibri. Durante l’attuale edizione è stata di recente scelta per entrare in corso d’opera Patrizia Pellegrino. La showgirl ha fatto discute fin dal suo ingresso avvenuto nella ventunesima puntata; in particolare, nel suo video di presentazione non ha mostrato grande apprezzamento per Soleil Sorge. Quest’ultima non ha perso occasione per stuzzicarla, cercando subito di imporre il proprio carattere già dimostrato ampiamente durante il suo percorso.

La Pellegrino ha comunque cercato di placare la questione, spiegando di essere stata semplicemente fraintesa nelle sue parole e intenzioni. Come giusto che sia, avrà bisogno di tempo per ritagliarsi il suo spazio all’interno del programma. Nel corso della passata puntata non è riuscita infatti ad esporsi più di tanto, partecipando in maniera piuttosto passiva alle dinamiche che sono intercorse. Terminata la diretta si è resa però protagonista di una forte discussione con Katia Ricciarelli. Le due avevano avuto già modo nei giorni scorsi di discutere, dimostrando un evidente poca sintonia.

La discussione con Katia Ricciarelli

La discussione post diretta tra Patrizia Pellegrino e la celebre cantante litica è nata dopo che la nuova arrivata nella Casa del GF Vip ha cercato di prendere le difese di Sophie Codegoni, accusata di essersi messa d’accordo per nominare Manila Nazzaro insieme ad altre concorrenti. La cantante ha così bruscamente chiesto alla showgirl di non intromettersi nella discussione non rivolgendole la parola.

A quel punto Patrizia Pellegrino si è espressa rivendicando il suo diritto di dare un giudizio sulla questione, scatenando così la rabbia della Ricciarelli che ha continuato ad andare contro la donna mentre si dirigeva verso il confessionale. Viste le premesse, è lecito aspettarsi altri momenti di tensione nelle prossime settimane con la Pellegrino protagonista. Già nella prossima puntata di oggi del reality condotto da Alfonso Signorini potrebbero venire fuori altri motivi di scontro degni di nota.

L’uomo ideale secondo Patrizia Pellegrino e Miriana

Nelle ore che precedono la nuova puntata, Patrizia Pellegrino si è rilassata con Miriana Trevisan discutendo in giardino sulle qualità che un uomo dovrebbe avere per poter stare al loro fianco. La showgirl ha confidato all’ex ragazza di Non è la Rai che se dovesse trovarsi nella condizione di scegliere tra un compagno che la critica e che non riesce ad andarle incontro e il restare da sola, sceglierebbe questa seconda opzione.

Parlando poi di gelosie estreme, ha ammesso: “Io non lo accetto più. Secondo me siamo due ribelli nate ma in questo momento della nostra vita non accettiamo più alcun tipo di restrizione”. Le due donne si sono ritrovate a confidarsi alcuni aspetti della loro vita privata e sentimentale e Miriana ha svelato una sua relazione passata “subdola” con un compagno che le avrebbe detto di poter diventare “migliore di così”. Un atteggiamento dal quale la Pellegrino ha preso subito le distanze. Dai primi racconti reciproci sembra intanto essere nata una bella sintonia tra le due donne che condividerebbero molte cose.

