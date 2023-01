Patrizia Rossetti, confronto con Wilma Goich al GF Vip/ Dopo le tensioni in Casa…

Patrizia Rossetti e Wilma Goich: i dissapori al Grande Fratello Vip 2022

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 quella che sembrava essere un’alleanza si è rivelato un buco nell’acqua. Sin dall’inizio del reality, infatti, Patrizia Rossetti e Wilma Goich hanno stretto una grande amicizia, che tuttavia ha iniziato a scricchiolare poco prima del ritiro di Patrizia dal gioco per motivi di salute. La regina delle televendite non ha infatti apprezzato alcune parole della cantante, per certi versi inaspettate considerato il legame che avevano instaurato.

Chi è Emanuela Folliero?/ Patrizia Rossetti: "E' la sorella che non ho avuto"

La Goich, in particolare, si sarebbe lamentata del fatto che Patrizia, oltre a stare sempre in cucina, non abbia mai fatto altro all’interno della Casa. Parole che non sono state affatto digerite dalla coinquilina, che si è così sfogata: “Viene a dire lei a me che non ho un cazz* da fare, perché lei che fa?“. In Confessionale, in particolare, aveva espresso totale amarezza per le parole di Wilma: “Io non ho mai detto che Wilma è la mia amica del cuore però pensavo sicuramente di aver trovato un’alleata“.

Attilio Romita contro Wilma "Boccaccia avvelenata"/ "Prima mi fa doni d'amicizia poi dice che sono una merd*"

Patrizia Rossetti torna al GF Vip: l’attesa per il confronto con Wilma Goich

Il rapporto tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich al Grande Fratello Vip 2022 è decisamente scricchiolato nel corso delle ultime settimane. Il noto volto delle televendite alla fine ha dovuto abbandonare il reality in via definitiva due settimane fa, per via di alcuni problemi di salute. E il rapporto con la cantante è rimasto in sospeso, in bilico tra il possibile chiarimento e la rottura definitiva. Per questo motivo, Patrizia Rossetti rientrerà in Casa nel corso della puntata di questa sera per risolvere in diretta un conto lasciato in sospeso.

Wilma Goich attacca Nikita Pelizon "diffidare di queste persone"/ "L'altra sera parlavamo di mia figlia e..."

L’ex concorrente tornerà infatti a Cinecittà per un confronto con Wilma Goich, nel corso del quale presumibilmente chiariranno le rispettive posizioni, nella speranza di una riappacificazione. È questo uno dei ricchi e numerosi temi della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022.











© RIPRODUZIONE RISERVATA