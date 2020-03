Pechino Express 2020, 8a puntata/ Concorrenti, eliminati e diretta: verso la Corea del Sud

ANTICIPAZIONI PECHINO EXPRESS 2020 PUNTATA 31 MARZO

Martedì 31 marzo, in prima serata su Raidue, Costantino Della Gherardesca conduce l’ottava puntata di Pechino Express 2020. Le coppie ancora in gara sono arrivate al giro di boa. Tutte hanno voglia di raggiungere la Corea del Sud, l’ultimo Paese di un viaggio difficile, ma indimenticabile. Per riuscirci, però, i viaggiatori, nell’appuntamento odierno, dovranno affrontare le ultime sfide in terra cinese. Ottava tappa. In questa nuova puntata di Pechino Express vedremo finalmente la Cina iper-moderna, quella di Canton e Shenzhen (la capitale tecnologica della potenza mondiale cinese). I viaggiatori sono agguerriti perché vogliono tutti arrivare in Corea del Sud. Alla fine della puntata scopriremo chi ce la farà”, scrive Costantino Della Gherardesca su Instagram ricordando l’appuntamento di questa sera.

LE ULTIME PROVE IN CINA

Dopo l’eliminazione di Mamma e Figlia, questa sera, le coppie protagoniste dell’ottava puntata di Pechino Express 2020 saranno: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi). I viaggiatori, questa sera, dovranno percorrere 395 km per arrivare a Shenzhen, moderna metropoli che collega Hong Kong al resto del territorio cinese. Le coppie di viaggiatori conosceranno così una delle mete costiere più esclusive della Cina esi ritroveranno immersi in un mondo moderno e quasi occidentale. Come sempre, dovranno viaggiare affidandosi alla generosità degli abitanti a cui chiederanno passaggi in auto e alloggio per la notte, il tutto senza pagare. Solo le coppie che supereranno l’ottava tappa potranno continuare il loro viaggio verso la Corea del Sud.

I GLADIATORI ELIMINATI DA PECHINO EXPRESS?

Quale coppia sarà eliminata alla fine dell’ottava tappa di Pechino Express 2020? A rischiare dovrebbero essere i Gladiatori. Max Giusti e Marco Mazzocchi, nel corso delle ultime settimane, hanno mostrato segni di sofferenza. Alla fine della settima puntata, infatti, hanno rischiato di tornare a casa. A salvarli sono state le Collegiali che hanno preferito eliminare la coppia di Mamma e figlia. Con le Top, i Wedding Planner e le stesse Collegiali agguerriti e pronti a tutto pur di arrivare all’ultima tappa e vincere, la coppia dei Gladiatori, al momento, sembra essere davvero la più debole. Saranno davvero i Gladiatori gli eliminati dell’ottava puntata? Per scoprire, tuttavia, se quella di questa sera sarà una tappa eliminatoria, sarà necessario aspettare l’apertura della busta nera. Come sempre, Pechino Express 2020 sarà trasmesso su Raidue e in diretta streaming su Raiplay.



© RIPRODUZIONE RISERVATA