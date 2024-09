Vincitori Pechino Express 2024, chi sono i Pasticceri Massimiliano e Damiano Carrara: il loro percorso

Arriva in chiaro l’ultima edizione di Pechino Express 2024 e la prima puntata verrà trasmessa questa sera, venerdì 13 settembre 2024, a partire dalle 21.20 circa su Tv8. L’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca affiancato da Fru dei The Jackal ha visto sfidarsi 7 coppie: I CARESSA – Fabio ed Eleonora Caressa, I PASTICCIERI – Damiano e Massimiliano Carrara; I FRATM – Artem e Antonio Orefice; I ROMAGNOLI – Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi; I BRILLANTI – Nancy Brilli e Pierluigi Iorio; I GIGANTI – Kristian Ghedina e Francesca Piccinini; LE AMICHE – Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo; ITALIA ARGENTINA – Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi.

Pechino Express, Edoardo Tavassi escluso dal cast/ Lui svela la verità sul provino: “Non mi hanno…”

L’itinerario delle varie tappe si è snodato dal Vietnam fino allo Sri Lanka passando dal Laos i vincitori Pechino Express 2024 sono i Pasticceri Massimiliano e Damiano Carrara. Determinati e agguerritissimi i due fratelli si sono dimostrati pronti a tutto pur di vincere le singole tappe fino alla vittoria. Il loro atteggiamento, però, eccessivamente agonistico se da un lato ha conquistato una fetta del web, che li ha incoronati ‘i giocatori perfetti’, dall’altro non gli ha risparmiato critiche e attacchi da parte di chi ha sottolineato come lo scopo dell’adventure game è quello di viaggiare e scoprire nuove culture non solo di gareggiare. Vediamo nel prossimo paragrafo quali sono stati i momenti top e flop dei vincitori Pechino Express 2024.

Edoardo Tavassi concorrente di Pechino Express 2025?/ L'ex naufrago dribbla i rumors: "Non date retta..."

Pasticceri Massimiliano e Damiano Carrara vincitori Pechino Express 2024: momenti top e flop

In un’ipotetica classifica dei momenti peggiore e migliori dei vincitori Pechino Express 2024 Massimiliano e Damiano Carrara, I Pasticceri tra i momenti flop rientra sicuramente il tradimento di Fabio Caressa e la figlia Eleonora. In una puntata i team sono stati rimescolati dalla conduzione e Caressa e Damiano sono finiti insieme costruendo un buon rapporto. Ricomposte le squadre hanno vinto la puntata i Pasticceri che hanno scelto di eliminare proprio la squadra dei Caressa. Fabio è rimasto molto amareggiato per quello che ha considerato un vero e proprio tradimento da parte di Damiano tanto da non salutarlo a fine puntata.

Concorrenti Pechino Express 2025, spunta Edoardo Tavassi tra coppie/ Non ci sono Guendalina e Micol Incorvaia

Il web, in quel caso, ha attaccato in massa i Pasticceri, i due però successivamente si sono chiarito ma il comportamento rimane poco carino. Per quanto riguarda i momenti top dei vincitori di Pechino Express 2024, invece, si può annoverare il loro sano agonismo con idee genali pur di riuscire a vincere come quando hanno barattato magliette e improvvisano svariati cambio look tra le strade dello Sri Lanka pur di accumulare vantaggi. Più di una volta hanno cucinato ottimi piatti per le famiglie che li hanno ospitati e in ogni prova hanno sempre dato il massimo senza risparmiarsi mai.