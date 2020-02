Pechino Express 2020/ Concorrenti, coppie e diretta: in viaggio verso Bangkok

Martedì 25 febbraio, in prima serata su Raidue, Costantino Della Gherardesca conduce la terza puntata di Pechino Express 2020 – Le stagioni dell’Oriente. Dopo i colpi di scena della seconda puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 2.192.000 spettatori pari al 10.3% di share e che si è conclusa con l’infortunio di Asia Argento che è stata costretta a ritirarsi tornando in anticipo in Italia, l’adventure game di Raidue torna in onda con una terza puntata ricca di colpi di scena durante la quale la nuova coppia dei Sopravissuti formata da Vera Gemma e Gennaro Lillio affronterà per la prima volta tutte le difficoltà di un’avventura unica ma estremamente complicata. Oltre alla coppia dei Sopravvissuti, ad affrontare la terza tappa saranno: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), gli Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori, ossia i Twotwins), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), i Palermitani (il duo comico I Soldi Spicci, composto da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) ed i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).

PECHINO EXPRESS 2020, ANTICIPAZIONI 25 FEBBRAIO: LA TERZA TAPPA VERSO BANGKOK

Cosa accadrà nella terza puntata di Pechino Express 2020? Le coppie in gara partiranno Hua Hin e si rimetteranno in viaggio per raggiungere le cascate di Sai Yok Noi che si trovano all’interno del Parco Nazionale Sai Yok d’incomparabile bellezza. Da qui il percorso porterà i concorrenti verso Bangkok, tappa finale della terza puntata. Come sempre, anche nel corso della terza puntata ci sarà la prova immunità che darà un enorme vantaggio alla coppia vincitrice. La terza tappa di Pechino Express 2020 si concluderà con la classifica finale. Costantino Della Gherardesca svelerà l’ordine di arrivo delle coppie. La coppia vincitrice della coppia dovrà poi scegliere quale coppia eliminare tra quelle che si sono piazzate nelle ultime posizioni della classifica. Dopo due tappe eliminatorie, lo sarà anche quella di questa sera?

PECHINO EXPRESS 2020: IN ONDA ACHILLE LAURO EXPRESS

Al termine della terza puntata di Pechino Express 2020, su Raidue, andrà in onda Achille Lauro Express ovvero il racconto del viaggio di Achille Lauro e del suo chitarrista nonchè amico, Boss Doms. Nel 2017, Achille Lauro e Boss Doms hanno formato la coppia de “I compositori” e viaggiando dalle Filippine al Giappone, hanno dato vita a momenti memorabili che, ancora oggi, sono ricordati con affetto dai fans dell’adventure game. La coppia de “I compositori” si piazzò al terzo posto e conquistò il cuore del pubblico con la sua spontaneità e semplicità. La serata di Pechino Express, dunque, sarà lunga e assolutamente divertente.



