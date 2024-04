Pechino Express 2024, 7a puntata/ Diretta ed eliminati: prima tappa in Sri Lanka di 170 km

Pechino Express 2024: anticipazioni e diretta settima puntata 18 aprile

Pechino Express 2024 torna in onda oggi, giovedì 18 aprile, con una puntata assolutamente imperdibile. La finalissima di Pechino Express 2024 si avvicina ed ogni puntata risulta fondamentale per riuscire a strappare il biglietto per la tappa successiva. Dopo essere partite dal Vietnam e aver attraversato il Laos, le cinque coppie ancora in gara affrontano la prima tappa in Sri Lanka, un posto unico dove saranno rapite dalla bellezza della natura e della foresta pluviale, ma anche da spiagge cristalline. Per le coppie, tuttavia, quella in Sri Lanka, non sarà una vacanza e a riportare con i piedi per terra i viaggiatori sarà proprio Costantino Della Gherardesca che darà il via alla gara annunciando la fine della tappa e costringendo, così, le coppie a cercare rifugio durante la notte.

A mettere alla prova le coppie, inoltre, sarà anche Gianluca Fru che metterà alla prova tutti i viaggiatori con una serie di prove. Quella più temuta ovvero la ruota dei sette mostri è stata affrontata nel corso della sesta puntata al termine della quale sono stati eliminati i Caressa per scelta dei Pasticceri. Questa sera, così, in Sri Lanka, si sfideranno: Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Artem e Antonio Orefice “I Fratm”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina” e Megan Ria e Maddalena Svevi “Le Ballerine”.

Pechino Express 2024: il percorso della settima tappa

L’avventura dei viaggiatori di Pechino Express 2024 si concluderà in Sri Lanka. Questa sera, le coppie affronteranno la prima tappa che sarà lunga ben 170 km. La settima tappa dell’adventure game prenderà il via dalla costa occidentale dell’isola precisamente dalla spiaggia di Negombo frequentata soprattutto da pescatori. I viaggiatori, cos’, percorreranno la costa fino ad Ambalangoda, dove la coppia che firmerà per prima il libro rosso guadagnerà un posto nella classifica finale.

Nel corso della puntata, le coppie viaggeranno con un solo zaino e un solo euro superando una serie di sfide che metterà a dura prova la loro resistenza fisica e mentale. Dopo la tappa intermedia, inoltre, proseguiranno in direzione dell’antica città fortificata di Galle, ex colonia portoghese e traguardo di puntata dove scopriranno quale, tra le coppie, si fermerà concludendo la propria avventura.

Come vedere in diretta streaming Pechino Express 2024

Pechino Express 2024, puntata dopo puntata, sta ottenendo un grandissimo successo in termini di ascolto. Merito dei concorrenti, dei luoghi, ma anche delle emozioni che il pubblico riceve. Per vedere in diretta televisiva Pechino Express, basta sintonizzare il televisore su Sky Uno, tutti i giovedì, a partire dalle 21.15 purchè si abbia un abbonamento. Quest’ultimo è necessario anche per vedere il reality in diretta streaming su Now.











