Pechino Express 2024, semifinale/ Diretta, eliminati e finalisti: safari in Sri Lanka

Pechino Express 2024: anticipazioni e diretta semifinale 2 maggio

Il viaggio di Pechino Express 2024 è quasi giunto al termine. Oggi, giovedì 2 maggio, l’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca e dall’inviato Fru, torna in onda con la penultima tappa. Dopo l‘eliminazione dei Fratm, sono quattro le coppie che, questa sera, tenteranno di strappare il biglietto per la finalissima della settimana prossima e che si svolgerà sempre in Sri Lanka. A sfidarsi, nella semifinale durante la quale ci saranno prove fisiche e mentali che metteranno a dura prova i viaggiatori che, come sempre, muniti di un solo zaino e di un euro, saranno Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina”, Megan Ria e Maddalena Svevi “Le Ballerine”.

Tanti chilometri, emozioni e sfide senza esclusioni di colpi sono gli ingredienti della semifinale di Pechino Express 2024 durante la quale la competizione la farà da padrone. Tutte le coppie, infatti, sperano di conquistare la finalissima, ma questa sera, un’altra coppia, potrebbe abbandonare il viaggio ad un passo dall’ultima tappa.

Le prove della semifinale di Pechino Express 2024

Sono 233 i chilometri che le quattro coppie ancora in gara a Pechino Express 2024 dovranno percorrere per sperare di poter conquistare il biglietto per l’ultima tappa di un viaggio straordinario. La semifinale prenderà il via dalla città di Kandy: le coppie, poi, raggiungeranno il Royal Palace Park dove i viaggiatori scopriranno la bellezza di una danza tradizionale usata per invocare gli spiriti soprannaturali.

I viaggiatori, così, potranno scoprire rimedi ayurvedici e ma anche conoscere la lunga dinastia di sovrani all’Ancient City di Polonnaruwa, ex centro mercantile e religioso che oggi è un sito archeologico Patrimonio dell’Umanità ricco di antichi palazzi e templi. Le coppie di viaggiatori, poi, vivranno un momento straordinario nel Parco Nazionale di Minneriya dove saranno le protagoniste di un meraviglioso safari che, tuttavia, infiammerà gli animi dei viaggiatori. Il traguardo finale della tappa è fissato a Mihintale dove le coppie scopriranno chi ha conquistato la finale.

Come vedere in diretta streaming la semifinale di Pechino Express 2024

La semifinale di Pechino Express 2024 è assolutamente imperdibile e regalerà grandi emozioni e colpi di scena al pubblico. La penultima tappa di un viaggio straordinario può essere seguita in diretta televisiva su Sky Uno a partire dalle 21.15. Contemporaneamente, si può seguire anche la diretta streaming tramite Now. Sia per Sky che per Now, tuttavia, è necessario sottoscrivere un abbonamento.











