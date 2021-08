Pellegri al Milan: è ufficiale/ Calciomercato news: cifre e dettagli dell’affare

Ufficiale Pellegri al Milan, arriva il comunicato

Era già nell’aria ed è arrivato l’annuncio del Milan: è ufficiale l’acquisto di Pietro Pellegri dal Monaco. I rossoneri piazzano un nuovo colpo di calciomercato, assicurandosi le prestazioni dell’attaccante italiano classe 2001 a “titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni”. Il nuovo calciatore rossonero va a completare il reparto offensivo di Stefano Pioli, aggiungendosi agli esperti Zlatan Ibrahimovic e a Olivier Giroud che lo affiancheranno nel percorso di crescita.

La firma è arrivata dopo le visite mediche svolte nella giornata di ieri a Casa Milan: il ragazzo vestirà la maglia numero 64 e potrebbe essere a disposizione del suo allenatore già per la sfida di domenica sera contro il Cagliari. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan verserà un milione di euro nelle casse del Monaco per il prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni, che diventerà obbligo dopo un determinato numero di presenze con la casacca rossonera.

Pellegri al Milan: è ufficiale, ecco chi è

Negli ultimi giorni di calciomercato, il Milan abbraccia un nuovo attaccante. E’ ufficiale l’acquisto di Pietro Pellegri, nato in provincia di Genova nel 2001 e cresciuto nelle giovanili del Grifone. L’attaccante ha esordito in Serie A nel 2016 con la maglia del Genoa, a soli 15 anni e 280 giorni, eguagliando il record di Amedeo Amadei. Nel 2017 stabilisce un altro primato: a 16 anni e 112 giorni è il più giovane calciatore a realizzare una doppietta nella massima serie italiana.

Con la maglia rossoblù realizzerà 3 reti in 9 presenze, fino all’acquisto da parte del Monaco per la cifra di 31 milioni di euro comprensivi di bonus. In Francia, non vive un periodo sereno, infatti molti infortuni lo costringono a saltare ben 99 partite. Con la maglia della compagine del Principato totalizzerà 23 presenze e 2 gol. L’attaccante proverà così a ripartire dal Milan e, con al fianco Ibrahimovic e Giroud, i presupposti per far decollare la sua carriera sembrano esserci tutti.

