Pellegrini, infortunio choc/ Gomitata e sangue sul volto: necessari 4 punti di sutura

Amichevole di lusso per la Roma, che ieri pomeriggio ha affrontato il Tottenham per uno degli ultimi test prima dell’inizio ufficiale della stagione, che vedrà il via il 13 agosto prossimo. Nonostante la gara abbia soddisfatto senza dubbio José Mourinho, visto il risultato e buoni spunti di gioco mostrati in campo dai giallorossi, il match è finito con una certa preoccupazione per le condizioni di Lorenzo Pellegrini e non soltanto. Sul finale della sfida giocata ad Haifa, il capitano ha subito un brutto colpo proprio al 91’. Il giallorosso è stato colpito da una gomitata fortuita e si è accasciato a terra, perdendo molto sangue.

Wijnaldum alla Roma?/ Calciomercato, al lavoro per trovare l'intesa sull'ingaggio

Lorenzo Pellegrini ha ricevuto una gomitata non volontaria sul volto da Sessegnon. Dopo il rilancio di Ibanez, il centrocampista del Tottenham ha provato a prendere palla da distanza ravvicinata, colpendo però il capitano della Roma con il gomito. Il capitano ha subito il colpo sul volto e in particolare sul sopracciglio, riportando un importante taglio. Il numero 7 ha cominciato a perdere sangue, tanto che è entrato in campo lo staff medico. Il giocatore è stato prontamente medicato dallo staff giallorosso ma comunque si è resa necessaria la sostituzione. È stato poi medicato con quattro punti di sutura.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Shomurodov verso il Bologna, ufficiale: D'Alessio al Milan

Pellegrini, infortunio e preoccupazione per la Roma

La penultima amichevole del precampionato della Roma si è conclusa con una vittoria. Contro il Tottenham, sua ex squadra, José Mourinho ha potuto festeggiare un successo che sicuramente rassicura in vista dell’inizio di campionato, visto il livello e la preparazione più avanzata degli inglesi, che inizieranno la Premier una settimana prima rispetto alla Serie A. E in campo, infatti, si sono visti i migliori. Una formazione che ha permesso alla “Magica” di ottenere una vittoria, firmata dal gol di Ibanez, arrivato su calcio piazzato. L’assist porta la firma dell’uomo più atteso, Paulo Dybala, che ha battuto il calcio d’angolo.

Belotti alla Roma?/ Calciomercato, giallorossi in vantaggio su Juventus e Valencia

Nonostante l’ottima prestazione di squadra e il buon risultato, c’è però una certa preoccupazione per Lorenzo Pellegrini, che ha riportato un infortunio dopo la gomitata fortuita subita da Sessegnon. Un colpo che ha richiesto quattro punti di sutura visto il tanto sangue perso dopo il taglio al sopracciglio. Ansia anche per Zalewski: il giovane esterno ha subito un trauma distorsivo alla caviglia destra che potrebbe tenerlo lontano dal campo per qualche settimana.











© RIPRODUZIONE RISERVATA