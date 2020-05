Penny Lane, Madre Natura Ciao Darwin 7/ Collaborazioni con importantissimi brand di moda…

Pubblicità

Penny Lane è la Madre Natura della seconda puntata di “Ciao Darwin 7 – La Resurrezione“, lo show di successo condotto da Paolo Bonolis e trasmesso in replica sabato 30 maggio 2020 in prisma serata su Canale 5. Questa settimana a scendere le scale e a rappresentare “madre natura” è la bellissima modella inglese che porta il nome di una delle canzoni più famose dei Beatles. Nessun nome d’arte o altro, visto che la stessa Penny sui social ha confermato che quello è il suo vero nome. Bella da togliere il fatto, Penny ha conquistato il pubblico di Ciao Darwin 7 mandando in visibilio non solo i presenti in studio, ma anche i telespettatori da casa che hanno letteralmente preso d’assalto i social per cercare notizie sul suo conto. Quello che possiamo dirvi è che Penny è una modella britannica di grande successo; in passato ha collaborato con il re della moda italiana Giorgio Armani posando per una campagna pubblicitaria con il modello Pietro Boselli.

Chi è Penny Lane, la Madre Natura di Ciao Darwin 7

Modella e influencer, Penny Lane si è fatta conoscere dal pubblico italiano durante la seconda puntata di “Ciao Darwin 7 – La Resurrezione” che ha visto scontrarsi il mondo degli integratori capitanato da Maddalena Corvaglia contro il mondo dei bucatini di Francesca Cipriani. La modella inglese, manco a dirlo, ha catalizzato l’attenzione del pubblico maschile (e non solo) sin da subito. La discesa di Penny delle scale di Ciao Darwin ha folgorato i telespettatori complice un fisico perfetto, lunghi capelli biondi e due occhi color cielo. La bellissima modella britannica, che vanta collaborazioni con importantissimi brand di moda e tantissime campagne pubblicitarie, è molto seguita anche sui social dove pubblica diversi scatti mostrando senza alcun problema il suo corpo. Diverse le foto in bikini, ma anche scatti di vita quotidiana che vedono Penny in tenuta ginnica, ma sempre super sexy! Scrutando il profilo Instagram di Madre Natura, scopriamo che Penny è spesso in giro per il mondo per motivi di lavoro, ma anche che è una grande appassionata di boxe e di animali. La modella, infatti, ha un piccolo cane di razza Yorkshire. In passato Penny è stata anche fotografata in copertina di Vanity Fair in compagnia di Tiziano Ferro!



