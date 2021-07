Peppino di Capri/ “Innamorato 2 volte, di Roberta Stoppa e di Giugliana Faiella”

Fra i tanti grandi ospiti della puntata di ieri di Uno Weekend, show di Rai Uno del sabato e della domenica condotto dalla coppia Anna Falchi, Beppe Convertini, vi era anche il grande Peppino di Capri. L’artista caprese ha colloquiato con i due padroni di casa, a cominciare dai due grandi successi della sua carriera, la vittoria al Festival della canzone napoletana e quella al Sanremo del 1973: “Fa piacere tutti e due – ha spiegato Peppino di Capri – ovviamente il primo mi è servito a crescere il mio bagaglio professionale mentre Sanremo lo vedono in tutto il mondo e ti porta lontano con le tue canzoni”.

Non si poteva non parlare poi del suo brano probabilmente più famoso, leggasi “Champagne”, una delle canzoni mitologiche della storia della musica leggera italiana: “E’ una canzone – racconta l’artista campano – di uno che festeggia l’unica serata in cui ha potuto approfittare diciamo, poi sono cavoli suoi (ride ndr). Isola di Capri è l’isola dell’amore, assolutamente sì”.

PEPPINO DI CAPRI: “DUE AMORE, DUE MATRIMONI E TRE FIGLI”

E a proposito dell’amore, quante volte si è innamorato nella sua vita Peppino di Capri? “Due volte, due innamoramenti che mi hanno portato ai matrimoni e a tre figli”. Poi il cantante ci tiene a precisare una cosa: “Io sono più che altro un interprete, quando ho iniziato io la parola cantautore non esisteva, è iniziato negli anni ’80 il vero cantautorato”.

Infine, un commento sul ritorno dei concerti live dopo un anno e mezzo di chiusure e restrizioni dovute alla pandemia di covid. Peppino di Capri si dice ovviamente felice: “E’ bellissimo tornare a suonare dal vivo, ma io aspettavo tutte le sere al tg la notizia sulla musica dal vivo, sulle serate, sui tour degli artistii, e finalmente si sono sbloccati sperando che non risucceda di nuovo… già nell’aria c’è qualche notiziola niente male (riferendosi all’aumento dei contagi e nuove possibili zone gialle ndr). Riprende il lavoro – ha concluso – noi amiamo la musica e suoneremo anche gratis ma non lo diciamo se no non ci pagano più”.

