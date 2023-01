Perchè Antonella fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono lasciati?/ “Non sai amare…”

La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembra essere arrivata ufficialmente al capolinea. “Non sei pronto per una storia seria”

Nelle ultime ore sembra arrivata la fine della storia tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, protagonisti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. I coinquilini hanno iniziato proprio sotto la luce dei riflettori del reality un’intensa storia d’amore, condizionata più da ombre che da luci. Proprio nelle ultime settimane la situazione sembrava ancora più appesa ad un filo, salvo alcuni momenti di riavvicinamento.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono lasciati, almeno secondo quanto visto nelle ultime ore prima della diretta di questa sera. I due, dopo l’ennesimo scontro al vetriolo, sono arrivati alla conclusione di non poter proseguire il percorso come fidanzati. In particolare, è stata Antonella ad avvicinare il coinquilino per avvalorare la decisione. “Hai trent’anni ma ne dimostri al massimo venitrè, non sai amare.”, queste le parole forti della concorrente, prima che Edoardo Donnamaria si congedasse.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, al termine della solita discussione accesa, sono arrivati alla definitiva decisione di lasciarsi. A poche ore dal nuovo anno, è stata proprio la concorrente a coinvolgere il coinquilino in un discorso definitivo, senza che lui proferisse parola. “Con questo nuovo anno inizierà una nuova vita per me e per te, ricorderò il 2022 con piacere, ma adesso cambierà”. Precedentemente Antonella Fiordelisi aveva accennato ai motivi della rottura: “Mi eri piaciuto perchè avevi una tua personalità, non ascoltavi gli altri. E invece ti sei fatto influenzare“.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sarebbero dunque lasciati, secondo la concorrente, a causa delle continue ingerenze degli altri coinquilini. Gli amici del vip avrebbero avuto quindi un ruolo negativo, portando la giovane alla separazione definitiva. Dal canto suo, Edoardo Donnamaria, ha assecondato lo sfogo della concorrente senza rispondere alle accuse, come saturo dalle tante discussioni moltiplicatesi nelle ultime settimane. Dopo il discorso di Antonella sui propositi del nuovo anno, Edoardo si è limitato ad abbracciarla calorosamente per qualche istante, per poi lasciarla sola a rimuginare sull’accaduta.











