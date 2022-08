Perché Ferdinando Giordano non è andato al GF Vip 6/ “Tutta colpa di…”

Ferdinando Giordano sul mancato ingresso al GF Vip 6: “Veto sulla mia partecipazione“

Il Grande Fratello Vip 7 inizia tra poche settimane, ma nelle ultime ore torna alla ribalta quello che doveva essere un concorrente della sesta edizione, e che alla fine non vi ha preso parte. Ferdinando Giordano, già vecchia conoscenza del reality, era infatti nella lista delle new entry di dicembre nell’edizione scorsa. In quell’occasione doveva entrare come nuovo concorrente al fianco di altri neo-Vipponi che alla fine vi hanno effettivamente preso parte: Valeria Marini, Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli.

Lulù Selassié, una nuova popstar dopo il Gf vip?/ Ecco quando uscirà il primo singolo

Tuttavia l’ingresso è saltato ed è lui stesso a spiegarne il presunto motivo, in un’intervista al settimanale Mio. Queste le sue dichiarazioni, riportate anche da Isa e Chia: “Ho ricevuto una telefonata da parte dagli autori e dall’amministrazione in cui mi comunicavano che il mio ingresso non si sarebbe concretizzato per ragioni che non potevano svelarmi. Immagino non sia stata una scelta loro”. Secondo Giordano, dunque, qualcuno avrebbe cercato di mettergli il bastone tra le ruote: “Andando per esclusione, posso immaginare che qualcuno di maggiore importanza abbia messo un veto sulla mia partecipazione“.

Grande Fratello Vip 7 e le elezioni politiche: "I concorrenti potranno votare"/ Spunta il problema quarantena

Ferdinando Giordano: al centro di tutto c’è Biagio D’Anelli?

Ferdinando Giordano è dunque convinto che qualcuno abbia cercato di evitare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 6, lo scorso dicembre, quando l’edizione era iniziata ormai da 3 mesi. L’ex gieffino ritiene infatti che alla base di tutto ci sia Biagio D’Anelli: “Il mio nome sui social è uscito immediatamente dopo la mia chiacchierata con Biagio, per me è stato lui a spifferare la mia presenza alle testate giornalistiche“.

Ad avallare la sua teoria contro Biagio D’Anelli vi è anche un retroscena inedito, risalente al momento delle visite mediche e raccontato al settimanale Mio: “Quando ho fatto le visite mediche, la dottoressa ha scritto il mio nome sulla cartellina. Evidentemente lui è entrato dopo di me e ha letto il nominativo. La prima cosa che mi ha scritto nella chat, infatti, è stato proprio: ‘Hai fatto le visite mediche?’. Da lì è partito il suo piano di investigazione“.

Valeria Marini al Grande Fratello Vip 7?/ "Quarta volta concorrente" ma il web non è contento

© RIPRODUZIONE RISERVATA