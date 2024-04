Perché Francesco Benigno squalificato dall’Isola dei famosi 2024?/ “Lite con Artur Dainese”: cos’è successo

Francesco Benigno squalificato all’Isola dei Famosi 2024 per una lite con Artur Daines? La versione dell’attore

Francesco Benigno, squalificato dall’Isola dei famosi 2024, in queste ultime ore si sta sfogando sui social rivelando la sua verità. Dopo aver smentito di essersi ritirato ed accusato la produzione di essere stato prelevato senza motivo e minacciato, Francesco Benigno ha postato un secondo video di accuse in cui ha dato la sua versione sulla lite Artur Dainese, che pare sia il motivo della sua squalifica. L’attore, innanzitutto, ha premesso: “Prima per loro mi ero ritirato, ho smentito e così hanno detto che mi hanno escluso per comportamenti. Fra cinque minuti diranno che ho sparato a un gabbiano che ha attraversato davanti l’isola, poi diranno che ho preso una barracuda ed ho passato una notte d’amore con lui. Fate attenzione ragazzi che questi sono pericolosissimi. Vi chiedo di chiedere di far vedere tutte le immagini”.

E poi lo squalificato Francesco Benigno, sulla lite con Artur Dainese, ha rivelato la sua versione dei fatti: “Vi chiedo di far vedere tutte le immagini e laddove ci dovesse essere delle forzature, un piccolo legnetto alzato così nei confronti di un uomo alto, gigante fisicato che mi stava venendo addosso e subito immediatamente lasciato, rispetto ad un machete in mano ed un’aggressione fisica come quella che ho subìto io da Peppe sono completamente già chiari i motivi che io sono stato espulso adesso prima ero ritirato dicevano loro perché ovviamente qualcuno si sta divertendo a fare questa cosa nei miei confronti e noi tutti dobbiamo essere uniti perché devono finire queste ingiustizie.”

Francesco Benigno squalificato dall’Isola dei famosi 2024, nuove accuse choc: “Ad un autore non sto simpatico e me ne fa di tutti i colori”

Nel suo video-sfogo, Francesco Benigno, dopo l’espulsione all’Isola dei famosi 2024, si è inoltre schierato contro ‘una persona del circuito autoriale’ che, a suo dire, ‘non gli sto simpatico e me ne fa di tutti i colori dal 20 marzo 2024’. Dopo aver ribadito di subire gravi minacce, ha chiesto alla produzione di far vedere le immagini della presunta violenta lite con Artur Dainese.

L’attore siciliano si è poi confidato anche con Alessandro Rosica, l’Investigatore social, che ha raccontato: “Francesco mi ha semplicemente detto che c’è stato un semplice diverbio fra lui e Artur, un diverbio sì acceso ma non così pesante come quello avuto con Peppe. […] Lui è allibito perché per questo litigio è stato buttato fuori come un criminale. Durante la lite si sono avvicinati ma non si sono né minacciati né messi le mani addosso. Me lo ha giurato e promesso.” Nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi, anche Vladimir Luxuria spiegherà la versione dei fatti della produzione, spiegando perché Francesco Benigno è stato squalificato.

