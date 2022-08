Perché Gabriele Rossi era assente alla festa di Gabriel Garko/ “L’ho chiamato e…”

Gabriele Rossi assente al compleanno di Gabriel Garko: “L’ho chiamato e…“

Lo scorso 12 luglio Gabriel Garko ha compiuto 50 anni e, per festeggiare l’importante traguardo di vita, ha organizzato una grande festa esclusiva con tantissimi invitati. Da Eleonora Daniele a Milly Carlucci, da Manuel Bortuzzo ad Alessandro Zan, ma anche Laura Freddi, Gilles Rocca, Ludovico Fremont e tanti altri. Chi invece non vi ha preso parte è Gabriele Rossi, storico fidanzato dell’attore, la cui relazione è sempre rimasta segreta prima del coming out di Garko al Grande Fratello Vip.

I rapporti tra i due, nonostante la rottura, sono sempre rimasti buoni e lo confermano anche le parole di Rossi, che spiega per quale motivo non abbia preso parta alla festa di compleanno dell’ex compagno: “Sono stato invitato, ma ho chiamato Gabriel e gli ho detto che avrei preferito festeggiarlo, non appena possibile, tra di noi. Senza caos e senza folla“. Queste le sue dichiarazioni al settimanale Chi, riportate anche da Fanpage. Rossi ha anche svelato cosa continua ad unirli nonostante la fine della storia d’amore: “Un grande affetto. Oggi lo sento finalmente sereno, migliorato e vederlo così rende felice anche me“.

Gabriele Rossi e la storia d’amore con Lorenzo Licitra, ex vincitore di X Factor

Nonostante gli ottimi rapporti conservati con Gabriel Garko, ad oggi il cuore di Gabriele Rossi batte solo ed esclusivamente per il compagno Lorenzo Licitra. Ex vincitore di X Factor nel 2017, il cantante ha fatto breccia nel cuore dell’attore e da ormai qualche anno i due fanno coppia fissa, arrivando addirittura all’importante traguardo della convivenza. Sempre nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Chi, Rossi ha rivelato come si siano conosciuti.

E spiega come sia stato lui a fare il primo passo: “Lo seguivo a X-Factor e gli scrissi un messaggio motivazionale a fine programma. Da lì un caffè, poi un altro e il resto è storia“. Ma niente coppia aperta, una soluzione che Gabriele Rossi non apprezza particolarmente: “Non condivido. Potrei perdonare e comprendere uno scivolone. Una volta, due, non di più“.

