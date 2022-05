Perchè Guendalina Tavassi assente a L’Isola dei Famosi/ “Contratto scaduto 23 maggio”

Guendalina Tavassi non sarà a L’Isola dei Famosi 2022

Guendalina Tavassi assente a L’Isola dei Famosi 2022: come mai la ex naufraga non è presente nemmeno in studio? Ecco tutta la verità. Durante la penultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5, la ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di non proseguire la sua avventura in Honduras dopo la notizia del prolungamento del programma fino al prossimo 27 giugno. La naufraga, chiamata a decidere liberamente se restare o meno, ha preferito tornare in Italia dai suoi figli. Una scelta sofferta, ma dovuta quella della ex naufraga che questa sera non sarà presente in studio nemmeno durante la diretta. Come mai? A rivelare il motivo è stata proprio la Tavassi raggiunta da Fanpage.it. ”

Come mai Guendalina Tavassi è assente all’Isola dei Famosi? “Il contratto scadeva il 23 maggio, data in cui sarebbe dovuto finire il programma. Quando l’Isola ha scelto di prolungare, ci sono stati forniti nuovi contratti con un prolungamento di un mese e mezzo che non ho firmato perché altrimenti non sarei potuta andare via. Chiaro che se volessero invitarmi, possono farlo”.

Guendalina Tavassi perchè non è a L’Isola dei Famosi 2022

Non solo, circa i motivi dell’assenza di Guendalina Tavassi a L’Isola dei Famosi 2022, Fanpage ha fatto una doverosa precisazione scrivendo: “i naufraghi che hanno scelto di proseguire, hanno firmato un contratto ex novo con una nuova data di scadenza. Per coloro che hanno deciso di non proseguire, invece, il contratto è automaticamente cessato il 23 maggio scorso. È per questo motivo che i 4 naufraghi rinunciatari non sono stati presenti in studio. Resta in piedi, tuttavia, la possibilità che il programma inviti i naufraghi rinunciatari per un’intervista o un’apparizione in studio post percorso sull’Isola”.

Naturalmente i naufraghi che hanno deciso di lasciare il gioco potrebbero, a sorpresa, anche accettare l’invito della produzione in cambio naturalmente del famoso gettone di presenza.











