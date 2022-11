Marina Occhiena lasciò i Ricchi e Poveri: colpa del flirt con Marcellino Brocherel/ Cercò di riavvicinarsi…

Marina Occhiena e il grande scandalo dei Ricchi e Poveri

Marina Occhiena sarà una delle ospiti di Mara Venier all’interno dello studio di Domenica In per ricordare l’amico Franco Gatti, fondatore del gruppo musicale Ricchi e Poveri. La morte di Franco Gatti ha colpito molto la cantante che era legatissima a lui e agli altri componenti del gruppo, ma allora perché Marina aveva lasciato i Ricchi e Poveri? La band genovese aveva avuto moltissimo successo, milioni di dischi venduti e una fama che tutt’oggi li rende noti al pubblico italiano.

La band era composta da: Franco Gatti, Angela Brambati, Angelo Sotgiu e Marina Occhiena; quest’ultima ha trascorso dei meravigliosi momenti all’interno del gruppo dal 1967 al 1981, poi durante il Festival di Sanremo lasciò la band. Il motivo fece impazzire il mondo del gossip, perché si trattava di un vero e proprio triangolo amoroso. Angela Brambati, a quel tempo amica e collega di Marina Occhiena, era fidanzata con un uomo di nome Marcellino Brocherel, da cui aveva anche avuto un figlio: Luca, ma a quanto pare Marcellino si era innamorato di Marina e il sentimento era reciproco.

Marina Occhiena tenta di riavvicinarsi ai Ricchi e Poveri ma loro non vogliono

Come avevamo preannunciato, il motivo per cui Marina Occhiena decise di lasciare i Ricchi e Poveri riguardava il fatto che si fosse innamorata del compagno della sua collega Angela Brambati. La vicenda non si concluse solo con una lite tra le due ma portò la Brambati in tribunale per risolvere le vicende legate all’affidamento del figlio Luca e portò Marina Occhiena a lasciare la band ma a guadagnare comunque una buonuscita economica. A quel tempo la Brambati aveva dichiarato durante un’intervista a Oggi: “Li ho beccati nel mio letto, anche sei volte posso perdonare ma di più no e poi potevano fare le cose da furbi”.

Marina Occhiena invece aveva giustificato l’accaduto affermando soltanto: “Ci eravamo innamorati”. La band nonostante qualche reunion non è mai tornata ad essere unita come prima, al contrario, secondo alcuni l’astio rimarrà sempre. Il cantante Pupo ha persino dichiarato che durante i funerali di Franco Gatti, Marina voleva sedersi vicino ad Angela e Angelo ma i due componenti dei Ricchi e Poveri a quanto pare no: “Marina essendo arrivata per prima in chiesa si era premurata di lasciare due posti liberi sulla panca in prima fila e li aveva invitati ma loro non si sono seduti li”.











