Perché Paola e Chiara si erano divise? Nuovo appuntamento con “Verissimo” su Canale 5 questo pomeriggio e del ricco cast della puntata del sabato del rotocalco condotto da Silvia Toffanin faranno parte pure due volti ben noti agli aficionados del talk show, vale a dire le due sorelle della musica pop italiana, tornate prepotentemente alla ribalta dopo i fasti degli Anni Novanta e una separazione che aveva fatto molto discutere. E se nell’intervista-ritratto che hanno concesso alla padrona di casa emergeranno sicuramente altri dettagli, proviamo intanto a ricostruire questa lunga vicenda e lo iato nella loro fortunata carriera scoprendo i motivi dietro al perché Paola e Chiara si erano divise.

Raccontare perché Paola e Chiara si erano divise ci porta innanzitutto a fare un salto indietro nel tempo, contestualizzando una separazione che all’epoca fu certamente traumatica, oltre che a fare riferimento alle interviste concesse, pre e post riconciliazione dalla coppia di artiste originarie di Milano, Chiara Iezzi, la più grande delle due sorelle (classe 1973) e da Paola, nata invece a quasi un anno di distanza. Attive assieme dal 1996 al 2013, con l’apice della vittoria al Festival di Sanremo del 1997 nella sezione Nuove Proposte e la svolta artistica pop-danzereccia con gli album “Television” del 2000 e “Festival” di due anni dopo, le prime avvisaglie dell’allontanamento tra Paola e Chiara si erano avute coi progetti solisti che avevano anticipato la crisi del 2013, dopo l’uscita del nuovo lp “Giungla”: è l’8 luglio quando il duo decise di sciogliersi, prendendo strade diverse non solo in ambito musicale ma pure cinematografico.

Passeranno quasi nove anni dal successivo annuncio, un po’ a sorpresa, nel settembre 2022 che annunciava la reunion e anticipava pure la fortunata partecipazione a Sanremo 2023: ma allora perché Paola e Chiara si erano divise per così tanto tempo e quali problemi hanno appianato le due sorelle? “Avevamo deciso di chiudere perché c’era una tale tensione, un tale nervosismo… semplicemente non ce la facevamo più a tenere botta” aveva motivato così Paola Iezzi sui social, parlando di un diverso “ritmo” a livello artistico in cui oramai viaggiavano entrambe e di un entusiasmo che aveva cominciato a scemare rispetto ai loro esordi. Insomma, come ricordato dalla minore delle due sorelle, non è che avessero smesso di crederci nel progetto ma semplicemente “uno non ce la fa più”. Da lì un silenzio durato nove anni e poi il ritorno che, come spiegato dalle Iezzi, non è stata affatto un’operazione nostalgia.

Nello scoprire i motivi dietro al perché Paola e Chiara si erano divise, è importante anche una intervista concessa dalla prima che ha aggiunto un altro tassello al racconto: a suo dire la scelta era maturata più per volontà di Chiara che da parte sua (“Lei ha iniziato a soffrire questo binomio: ma entrambe abbiamo sofferto, ma forse di più io Che sono le più piccola: lei aveva deciso la separazione e io l’ho subita” aveva rivelato, parlando di una scelta che ha dovuto assecondare). Non solo: anche la necessità di più spazi per se stesse e il sovraccarico di lavoro che le aveva portate a stare lontane: “Ci sono stati dei Natali in cui non ci siamo neanche viste. Non parlavamo, ma chiedevamo informazioni ai nostri genitori”. Tutto nacque una sera di giugno durante un dj set e la presenza di alcuni fan che le hanno spinte alla reunion: “Forse era solo il momento giusto: ci eravamo ritrovate, avevamo chiarito” ha ricordato Paola parlando del loro riavvicinamento.