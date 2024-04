Perchè Peppe Di Napoli si è ritirato dall’Isola dei famosi 2024?/ La confessione choc

L’Isola dei Famosi 2024 perde un altro concorrente. Peppe Di Napoli si è ritirato. Ad annunciarlo è stato proprio il reality, precisando che il televoto lanciato in vista della prossima puntata è stato annullato. Ma questo non vuol dire che non ci sarà un eliminato. Infatti, il televoto è stato riaperto e ora coinvolge gli altri quattro naufraghi che erano finiti in nomination con Peppe Di Napoli. Si tratta di Artur Dainese, Maité Yanes, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Gueye.

Per quanto riguarda i voti che erano pervenuti nella sessione che è stata poi annullata a causa di Peppe Di Napoli che si è ritirato, l’Isola dei Famosi 2024 ha fatto sapere che non sono ritenuti validi. Chi poi ha espresso la propria preferenza votando via sms, otterrà un rimborso, visto che si tratta di un sistema di votazione che prevede un pagamento. Questa edizione del reality condotto da Vladimir Luxuria, anche se è cominciata da poco, sta regalando già diversi colpi di scena, come dimostra il ritiro del concorrente partenopeo.

PEPPE DI NAPOLI RITIRATO, UNA GRAVE PERDITA PER L’ISOLA DEI FAMOSI 2024

Quella di Peppe Di Napoli ritirato è una notizia che ha stupito tutti in fatto solo nelle scorse ore erano diventate virali le immagini di Peppe Di Napoli che dava lezioni di napoletano agli alti naufraghi. Infatti, nella puntata di ieri i concorrenti sono stati messi alla prova di napoletano: hanno dovuto tradurre alcune frasi del noto pescivendolo. Un momento divertente nel quale Di Napoli ha confermato la sua grande veracità. Ma la puntata si è conclusa con la sua terza nomination di fila. La famiglia del pescivendolo partenopeo aveva chiesto ai fan di salvarlo, ma ora arriva la notizia del ritiro, inaspettata.

Un colpo per il reality, che stava apprezzando la personalità esplosiva di questo concorrente, che si era fatto conoscere sui social tanto da essere considerando un’istituzione a Napoli. Peppe Di Napoli aveva deciso di mettersi in gioco e tentare un’altra impresa, ora però la notizia del ritiro, sulle cui motivazioni si è espresso lo stesso naufrago, in un video diffuso dall’Isola dei Famosi. “Abbandono l’Isola perché sono stanco e non ce la faccio più a farla. Chiedo scusa a tutti gli italiani, però abbandono l’Isola e me ne vado”, ha dichiarato l’ormai ex naufrago.

