Perché Pietro Fanelli ha ricevuto un provvedimento all’Isola dei Famosi 2024?/ Esplode il “cibo-gate”!

Questa sera andrà in onda la 5a puntata dell’Isola dei famosi 2024 e tra i tanti temi caldi che verranno affrontati da Vladimir Luxuria e dagli opinionisti c’è sicuramente anche il provvedimento disciplinare nei confronti di Pietro Fanelli, perché è stato punito? Il motivo è presto detto. Durante la scorsa puntata è esploso il cosiddetto ‘cibo-gate’, alcuni naufraghi hanno sottratto del cibo ai cameramen per dividerlo con pochi altri. Scoppiato lo scandolo, nessuno si è dichiarato colpevole, l’unico ad aver ammesso di aver ricevuto del cibo rubato, ma non rubato egli stesso è stato Pietro Fanelli.

E dunque, Pietro Fanelli è stato punito con un provvedimento disciplinare per essere coinvolto nella questione del cibo rubato. Tuttavia la stessa Vladimir Luxuria in puntata ha rivelato che i colpevoli sono molti e lei e gli autori sanno benissimo chi sono ma invece di rivelarlo si aspettano che gli autori del furti si facciano avanti. Al momento vige l’omertà assoluta, Daniele Radini Tedeschi ha ammesso di conoscere l’identità del colpevole ma di non volerla rivelare mentre Khady Gueye, dopo aver smentito in puntata di essere coinvolta nel furto del cibo ha ritrattato scatenando l’ira di Greta Zuccarello.

Pietro Fanelli punito per il ‘cibo-gate’ all’Isola dei famosi 2024: dimezzata la sua razione di cibo

In attesa che questa sera si faccia chiarezza sul caso cosidetto del ‘cibo-gate’ all’Isola dei famosi 2024 l’unico ad essersi beccato un provvedimento disciplinare ed essere stato punito è Pietro Fanelli. Nel comunicato della produzione si legge che ‘lo spirito dell’Isola’ ha punito Pietro Fanelli con un provvedimento disciplinare per aver mangiato del cibo rubato. Sotto la supervisione di Samuel Peron, leader della settimana, per cinque giorni dovrà mangiare metà razione di riso rispetto agli altri, circa 20 grammi.

Il giovane ha accettato la punizione mentre tutti gli altri si sono trincerati dietro il silenzio. Con frasi a metà e ambigue prima è uscita allo scoperto Khady Gueye che ha rivelato di aver ricevuto un pugno di riso e poi Alvina Verecondi Scortecci che ha dichiarato che pur avendo ricevuto del cibo non lo ha mangiato. Insomma la vicenda è tutt’altro che chiara.











