L’addio di Riccardo Fogli dai Pooh è stato davvero causato da Patty Pravo? La carriera di Riccardo Fogli è indubbiamente legata a quella dei Pooh, il celebre gruppo musicale pop rock italiano formatosi nel 1966 a Bologna. Sin dall’inizio Fogli era presente nel gruppo come cantante visto che fu “amore musicale a prima vista”, ma nonostante i successi nel 1973 il cantante decide di lasciare la band lanciandosi in una carriera da solista. Un allontanamento durato tantissimi anni anche se nel 2015 il cantante è tornato a far parte della band in occasione di una Reunion per celebrare i 50 anni di carriera della band. Naturalmente con il ritorno di Riccardo Fogli nei Pooh si è tornato a parlare dei motivi reali che l’hanno spinto tantissimi anni fa a lasciare la band.

A rilanciare l’argomento è stata Mara Venier a Domenica In: “sono passati 60 anni, perché hai lasciato il gruppo?”. Il cantante non si è tirato indietro e ha confessato: “mi ero fidanzato con Nicoletta, Patty Pravo”. In realtà quando Riccardo si innamora perdutamente della cantante del Piper era sposato con Viola Valentino, ma nonostante il matrimonio decide di seguire il suo cuore.

Patty Pravo è stata il motivo della rottura tra Riccardo Fogli e i Pooh? Il cantante: “Ero innamorato”

La storia d’amore tra Riccardo Fogli e Patty Pravo diviene di dominio pubblico considerando anche la notorietà della cantante italiana. Proprio Fogli ha rivelato: “Patty era una donna troppo nota, stava diventando troppo invadente per il gruppo”. La presenza di Patty Pravo nella vita dei Pooh cominciava a stonare stando anche a quanto raccontato da Roby Facchinetti.

“Ero innamorato, ma lasciai il gruppo perché la cosa si stava complicando”. Una sorta di out out da parte dei Pooh che spinsero così Riccardo a lasciare la band per viversi liberamente la sua relazione con la bionda cantante italiana.

